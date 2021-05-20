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虛擬貨幣大跌市　風險資產趨波動

宏觀解讀 15:31 2021/05/20

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中國連環出招打壓虛擬貨幣，人行禁止機構開展虛擬貨幣相關業務，不得使用虛擬貨幣為產品和服務定價，地方政府亦宣布設立平台舉報虛擬貨幣「挖礦」業務。有關打壓觸發一眾虛擬貨幣沽售潮，比特幣大幅波動，一度急瀉30%見3萬美元，市場情緒轉壞，投資者可能被逼沽售其他風險資產增持現金，導致股市及商品急挫。另外，隔夜聯儲局會議紀綠顯示，有委員討論在復甦持續下將容許探討收水的可能性，美元應聲反彈，但黃金維持上升勢頭。事實上，在虛擬貨幣哀鴻遍野下資金開始流入黃金，以抗衡通脹及央行濫發貨幣的風險，在市場情緒轉壞下黃金可看高一綫。

人民幣未能突破6.4關口，並追隨美元反彈回調至6.44水平。筆者認為，人民幣短期突破6.4水平的動力不大。首先，在通脹溫和及中國經濟復甦不平衡下，人行無意加息。人行亦成功透過其他方式減慢貨幣供應增長，有望在不加息的情況下穩定宏觀槓桿比率。此外，中國經濟復甦動力已經呈現減弱勢頭，首季GDP按季增長已經放緩至0.6%，人行將持續關注中國的增長風險，對人民幣的升值將採取更謹慎的態度。

撰文 : 張建泰 瑞穗銀行東亞資金部首席亞洲外滙策略師

欄名 : 外幣滙穗

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