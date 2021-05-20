【ET講股通】梁耀康：科技股領大市突破? 同場加映答股環節（第二版︰加入文字內容）

認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目中表示，隔晚美股偏軟，令港股及Ａ股今日亦偏軟，當中深成指相對較強，升穿14500點水平後，試圖走出一浪高於一浪的走勢。

京東、網易績佳 帶動股價上升

港股偏軟主要有兩個原因，一是今日市場焦點不在股市，而是在加密貨幣，波幅極大，因憂慮內地封殺加幣貨幣，風險胃納稍降低；二是聯儲局公布議息紀錄，部分官員指出未來數次會議有可能討論收水的機會。

不過，值得留意，美股昨日急挫後收復不少失地，低位有購買力。內地A股亦正尋求向上突破，而港股會否有機會同樣好轉，特別是今天科技指數明顯領漲，如前所述，可炒價殘股反彈和炒業績，而今日確有資金流入價殘股，也有炒業績股，兩隻科技股京東 （09618） 和網易 （09999） 收入和淨利同樣勝預期，前者用戶增長佳，後者遊戲業務有雙位數升幅，獲看好，帶動股價上升。當中，網易有機會挑戰之前高位，約180.6元水平。

科技股反彈否 留意騰訊業績

周期股方面，炒完一輪後調整，當中航運股繼續調整，資源股亦開始偏軟。 若要選周期股，建議趁調整買航運股，以及中資金融股。要特別留意的是，資金會否由周期股，轉向新經濟股，倘騰訊 （00700） 今日公布的季績不錯，科技股有望反彈，帶動恒指突破高位阻力（約28884點水平）。

恒指全日跌143點，報28450點，大市成交1,668億元。

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