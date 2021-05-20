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【大行點睇】香港業務防守性強 滙豐提高中電控股目標價

股樓投資 15:23 2021/05/20

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中電控股 （00002） 早前公布業績，指今年首季香港總售電量按年升0.9%至68.2億度，其中住宅用電按年增17%、商業用電按年跌5.4%，基建及公共服務用電按年跌3.2%。滙豐發表報告，指中電控股即使澳洲零售電力業務面對挑戰，預計短期內對公司業績的影響憂喜參半，但香港電力行業整體穩定，即使批發電價下降及零售分銷競爭激烈，中電今年首季業績表現不錯。

該行又指中電今年首季派息按年持平0.63元，符合預期，持續看好中電業務的防守性，特別是香港業務佔整體固定投資收益及資產增長帶來的盈利近七成，因此維持中電「買入」評級，目標價由85元升至90元。

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撰文 : 謝克迪, CFA

港股 買入 派息 目標價 中電 香港 澳洲 中電控股（00002）

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