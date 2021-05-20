【新股IPO】奈雪的茶創始人彭心 預計未來一至兩個月內來香港完成IPO

奈雪的茶早於今年2月向聯交所遞交上市申請，當時據報公司將計劃集資6億美元（約46.5億港元），而近日有內地媒體報道，其創始人彭心出席Foodaily全球食品飲料創新大會時指出，奈雪的茶即將進行上市聆訊，並預計於未來一至兩個月內來香港進行首次公開發售。

彭心又指出，上市原因並非因為缺錢，並跟投資者進行溝通後市場對新式茶飲產業都很認可。不過有消息流出指，公司於5月20日已通過港交所聆訊，又於同一日確定基可投資者，但奈雪的茶其後回應有關傳聞為不實消息。

事實上，有媒體早已報道過，公司計劃於6月中進行上市，招銀國際、摩根大通以及華泰國際為聯席保薦人。

根據初步招股文件顯示，奈雪的茶茶飲店為中國領先的高端現製茶飲連鎖品牌，於大約6年前受到中國的茶道文化及全球連鎖咖啡店啟發，因而在深圳設立第一間店舖，至去年(2020年)9月已增至422間，覆蓋中國61個城市，香港及日本均各有一間分店，標榜為年輕人的潮流標誌。

另外，奈雪的茶收益則列出有7成來自手機應用程式(APP)等支付方式，而直至2020年9月30日止的9個月，總計19.86億元（人民幣，下同），以微信及支付寶小程序以及奈雪的茶應用程序支付，便佔8.16億元或41%，第三方平台佔5.8億或29%，店內收銀收錢僅佔3成，即5.89億元。

盈利方面則同樣截至9月底止9個月，虧損2751.3萬元，2019年同期虧損387.1萬元，按非國際財務報告準則經調整淨利潤448.4萬元，2019年同期為1685.5萬元。

至於公司的增長策略主要靠著進一步的數碼化營運，擴大新市場的業務規模、加強供應鏈能力等。

【大行點睇】大摩看好中石油前景 料未來15日股價跑贏同業 機率達80%以上 【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯: 陳子謙