【示範單位】逸南步行一分鐘到利東站　一房264呎　適合年輕家庭

恒地（00012）旗下鴨脷洲大街71號的逸南（The Upper South）開放示範單位，料最快本月內登場。今次開放的示範單位以22樓A室為藍本，為無經改動設計，實用面積264平方呎，連22平方呎露台。

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單位設有電子門鎖，一入門口，即見長形客飯廳，以淺木色地板鋪砌，配搭白色牆身。此外，客飯廳設落地玻璃，有助引入自然光及通風。單位採用開放廚房設計，設有木製廚櫃，提供儲物空間，而且家電爐具齊備，可用明火煮食。廚櫃配有嵌入式活動儲物櫃，既可成為收納空間，亦可作活動茶几之用 。

浴室門口以趟門設計，有助節省空間。值得留意的是，浴室有窗，是明廁設計，而浴室內只有坐廁及淋浴間，洗手盆則設於浴室外。發展商於座廁後安裝掛牆接合式晾衣架，配合浴室寶晾乾衣物。浴室對面是22平方呎的露台，有助加強通風。單位採用一房間隔，雖然面積不算大，但勝在開則方正，睡房兩邊都有落地玻璃窗，有助引入自然光及通風。

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