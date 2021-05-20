利豐分支機構LFX　收購服裝3D渲染自動化初創

▲ 利豐的分支機構LFX於2019年首度投資北美洲的服裝3D渲染自動化初創企業 FNX Technologies。（LFX網站圖片）

科技能夠幫助服裝生產流程以及減少過程中造成的浪費。利豐的分支機構LFX於2019年首度投資北美洲的服裝3D渲染自動化初創企業 FNX Technologies，希望通過科技，加快產品上市、減少浪費，以及維持品牌影響力。其今天宣布，完成收購項目。

【Under Armour加薪】美加服務業難請人 Under Armour上調員工時薪至117港元

【疫市營商】Macy's 梅西百貨冀拓40歲以下新客群 決心擴產品類別

FNX Technologies的團隊在交易完成後，將加入LFX，提升LFX幫助品牌過渡至數碼產品開發及電子商業(DPCC)的能力，同時擴大LFX剛成立的3D軟件，即是服務公司UNIFi3D内的現有團隊。

LFX 行政總裁林崇禮指出，採用 3D 技術是時裝供應鏈數碼化轉型的第一步。皆因進行電子商貿、開發數碼產品，需要3D圖像製作，以及大幅提升操作速度。

據稱，FNX會以較傳統快20倍的速度，製作如照片一樣的圖像。FNX 在四個星期内，渲染及製作兩萬張如照片一樣的圖像。其技術更支援多種格式，並可與產品開發工具結合。客戶可以由原型製作、數碼化剪裁、店面可視化、採購以及直接展示在電子商貿或社交平台等。節省時間的同時，由於可以減少製作真實原型，廢物和成本亦可以降低。

【富豪生活】超級遊艇銷售額急增至110億 富豪為避開旅遊限制

責任編輯：馬意文