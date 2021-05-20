【騰訊業績】首季盈利略遜預期 騰訊ADR盤前微升

騰訊控股 （00700） 公布首季業績，今年首季收入按年升25%至1,353億元（人民幣，下同），非國際財務報告準則經調整盈利為331.2億元，按年升22%，遜市場預期的347億元，期間資本開支為77億元，按年增26%，自由現金流跌15%至332億元。

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騰訊表示，首季各項業務均見增長，並將提升產品及服務，同時作為服務廣大用戶及企業的科技公司，需要負起更多社會責任，通過近期戰略升級及可持續社會價值事業部的設立，將令公司為社會帶來更多正面影響，公司首期將投入500億元，用於基礎科學、教育創新、碳中和等領域。

截至晚上9時，騰訊ADR微升，較今日港股收市價609元高約0.5%。

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