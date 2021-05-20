【字節跳動】傳創辦人張一鳴辭任CEO 未來將專注戰略分析工作

外媒報道，抖音母公司、中國互聯網巨頭字節跳動，其創辦人張一鳴將於今年底辭去首席執行官一職，由字節跳動另一創辦人、人力資源主管梁汝波接任CEO一職。現年38歲的張一鳴指，作為公司創辦人，他要聚焦在遠景戰略、企業文化、社會責任等事情，因此不再擔任CEO，放下日常的管理工作。他又提到梁汝波是寶貴的合作夥伴，在未來6個月兩人將合作，確保工作交接順利。

字節跳動成立於2012年，旗下的Tiktok（抖音的國際版）全球各地取得成功及帶來文化影響力，早前更被前美國總統特朗普封殺。字節跳動為中國第一間在海外市場仍取得重要商業及文化成就的科網公司，被視為騰訊控股 （00700） 的重要競爭對手。早前字節跳動傳出將上市，但其後因為中美監管問題，暫緩上市，其後字節跳動公開回應指暫不具備上市條件。

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