【資源股】國務院擬遏制大宗商品價格不合理上漲　中煤兗煤挫近一成、紫金跌6%

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【騰訊業績】騰訊首季經調整盈利增長22%至331億元 遜預期
國務院擬遏制大宗商品價格不合理上漲，資源股回吐，紫金 （02899） 全日收報11.76元，跌5.6%；山東黃金 （01787） 全日跌2.8%，收報16.8元；招金礦業 （01818） 跌3.6%，收報8.24元。
國泰君安黃燕銘：周期股到頂 下一階段投資重點在高端消費、製造業【下一頁】
煤炭股下挫，兗煤 （01171）
跌8.2%，收報9.64元；中煤 （01898）
跌9.3%，最新報4.4元。神華 （01088）
跌4.9%，收報16.84元。另外，江西銅 （00359）
現跌6.9%，收報17.58元，盤中低見17.14元，創1個月低；馬鋼 （00323）
跌11.2，收報3.71元。
國際油價下跌，油股同挫，中石油 （00857） 跌4.6%，收報3.14元；中石化 （00386） 跌3.5%，報4.09元；中海油 （00883） 跌3.5%，收報8.5元。
國務院昨日召開常務會議指，高度重視大宗商品價格攀升帶來的不利影響，要保障大宗商品供給，遏制價格不合理上漲，加強供需雙向調節，取消部份鋼鐵產品出口退稅等政策、促進增加國內市場供應等。
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