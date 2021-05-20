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【資源股】國務院擬遏制大宗商品價格不合理上漲　中煤兗煤挫近一成、紫金跌6%

股市 16:31 2021/05/20

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【資源股】國務院擬遏制大宗商品價格不合理上漲　中煤兗煤挫一成、紫金跌6%

國務院擬遏制大宗商品價格不合理上漲，資源股回吐，紫金 （02899） 全日收報11.76元，跌5.6%；山東黃金 （01787） 全日跌2.8%，收報16.8元；招金礦業 （01818） 跌3.6%，收報8.24元。

國泰君安黃燕銘：周期股到頂　下一階段投資重點在高端消費、製造業【下一頁】

煤炭股下挫，兗煤 （01171） 跌8.2%，收報9.64元；中煤 （01898） 跌9.3%，最新報4.4元。神華 （01088） 跌4.9%，收報16.84元。另外，江西銅 （00359） 現跌6.9%，收報17.58元，盤中低見17.14元，創1個月低；馬鋼 （00323） 跌11.2，收報3.71元。

國際油價下跌，油股同挫，中石油 （00857） 跌4.6%，收報3.14元；中石化 （00386） 跌3.5%，報4.09元；中海油 （00883） 跌3.5%，收報8.5元。

國務院昨日召開常務會議指，高度重視大宗商品價格攀升帶來的不利影響，要保障大宗商品供給，遏制價格不合理上漲，加強供需雙向調節，取消部份鋼鐵產品出口退稅等政策、促進增加國內市場供應等。

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港股 中煤能源（01898） 兗州煤業（01171） 紫金礦業（02899） 黃金 石油 山東黃金（01787） 招金礦業（01818）

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