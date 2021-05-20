【資源股】國務院擬遏制大宗商品價格不合理上漲　中煤兗煤挫一成、紫金跌6%

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【小米手機】小米Redmi Note10將於5月26日下午2時發布
國務院擬遏制大宗商品價格不合理上漲，資源股回吐，紫金 （02899） 最新報11.66元，跌6.4%；山東黃金 （01787） 現跌3.5%，最新報16.68元；招金礦業 （01818） 現跌4.1%，最新報8.2元。
煤炭股下挫，兗煤 （01171）
現跌9%，最新報9.55元；中煤 （01898）
現挫一成，最新報4.36元。神華 （01088）
現跌4.9%，最新報16.84元。另外，江西銅 （00389）
現跌6.9%，最新報17.6元，盤中低見17.14元，創1個月低；馬鋼 （00323）
跌一成，最新報3.73元。
國際油價下跌，油股同挫，中石油 （00857） 現跌逾4%，最新報3.13元；中石化 （00386） 現跌3.3%，最新報4.1元；中海油 （00883） 現跌3.7%，最新報8.48元。
國務院昨日召開常務會議指，高度重視大宗商品價格攀升帶來的不利影響，要保障大宗商品供給，遏制價格不合理上漲，加強供需雙向調節，取消部份鋼鐵產品出口退稅等政策、促進增加國內市場供應等。
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