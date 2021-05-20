【港元定存】富邦推手機開戶　迎新賞3.28厘3個月定存、上限5萬元

▲ 富邦推手機開戶 迎新賞3.28厘3個月定存、上限5萬元

富邦銀行正式推出「Fubon GO」手機開戶應用程式，最快5分鐘開立港元月結單儲蓄戶口。推廣期內，新客戶成功經手機開戶並符合指定要求，首5萬元新資金，可以特惠年利率3.28厘開設3個月定期存款。以上限5萬元計，客戶3個月後的期滿利息共410元。

「Fubon GO」除支援手機開戶，同時支援申請信用卡及私人貸款，而經應用程式開立的港元月結單儲蓄戶口，不設最低餘額要求。

7銀行搶推開戶優惠 花旗現金獎5萬｜詳見【下一頁】

港元定存最高息5厘｜詳見【下一頁】

即日起至8月31日，新客戶透過Fubon GO成功開立戶口後，並完成指定交易，包括：成功登記富邦「轉數快」服務，以及將富邦綁定為預設收款銀行，分別可以獲取50元現金獎賞。

客戶若透過富邦「網上理財」或「流動理財」首次以全新資金5萬元開立3個月港元定期存款，可享特息定期存款年利率3.28厘。

富邦香港執行副總裁兼零售銀行部主管葉嘉敏表示，未來會進一步虛擬化其他銀行服務，並計劃將大部分零售銀行產品和服務搬到線上。

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

相關文章：

【迎戰虛銀】富邦夥香港電訊推遙距開戶 料年內可一併推中小企開戶服務

【手機開戶】上商推遙距開戶服務 合資格新客可享100元迎新獎賞