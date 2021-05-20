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【山頂纜車】第五代山頂纜車6月28日退役　推長者10元乘車優惠（多圖）

商業 14:56 2021/05/20

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第五代山頂纜車將於今年6月28日正式退役，山頂纜車將暫停服務約6個月，全新第六代山頂纜車將於本年年底到臨。（山頂纜車提供圖片）

酒紅色的第五代山頂纜車是不少港人的回憶，不過山頂纜車有限公司今天（20日）宣佈，第五代山頂纜車將於今年6月28日正式退役，全新第六代山頂纜車於本年年底到臨。為了答謝支持，即日起至6月6日將特別為長者提供10元的乘車優惠，讓他們藉此機會懷緬過去。

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山頂纜車將推出一系列歡送優惠及限量紀念套裝，包括即日起至6月6日， 65歲或以上長者可以10元(原價47元)購買山頂纜車摩天套票（來回）乙張，包括山頂纜車來回車票及摩天觀景台(單次)入場券。山頂纜車亦將推出期間限定紀念套票、「棋遊山頂」懷舊桌上遊戲、限量版手工啤酒等。

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山頂纜車有限公司總經理曾瑛美表示，未來兩周將會是港人乘搭酒紅色山頂纜車的最後機會。我們正與8位本地插畫師合作，為纜車車身設計告別畫作，並於6月1日至27日為兩架纜車穿上告別新裝。隨後，由6月28日起山頂纜車將暫停服務約6個月，以完成最後階段的升級工程，並為香港帶來全新的第六代山頂纜車。

為期約 6 個月的工程包括更換全新動力及拖曳系統、控制及訊號系統、更換纜索、鋪設新路軌等，及完成山頂總站改建及花園道總站擴建工程，以迎接全新及較大載客量的山頂纜車。

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責任編輯：朱悅瀅

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