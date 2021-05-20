【5000消費券】率先響應政府發放消費券計劃 K11與 WeChat Pay HK合作推消費券獎賞計劃

為響應政府發放HK$5,000電子消費券、進一步刺激實體零售復蘇，K11 集團與協助發放消費券的電子支付工具營辦商之一WeChat Pay HK宣佈合作，顧客只要在K11集團旗下及其管理的四大購物中心於推廣期內以WeChat Pay HK消費，可獲與消費額掛勾的額外K Dollar獎賞回贈。

獎賞計劃將跟隨政府的消費券發放首日同步推行，為期兩個月。參與的四大購物中心包括K11 MUSEA、K11 Art Mall、D ‧ PARK及THE FOREST。本次獎賞計劃所回贈的K Dollar可在K11集團及新世界集團旗下物業及參與商戶使用，每個K Dollar等同港幣1元。

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K11創辦人鄭志剛表示，K11集團一直憑藉創意及創新的力量，豐富顧客的日常生活，這個理念與WeChat Pay HK不謀而合。「我們十分高興能促成今次的合作，期望今次的K Dollar獎賞計劃可進一步刺激本港的實體零售市道，釋放龐大的消費潛力，鞏固市場復蘇的成果。這兩個品牌各自擁有龐大的顧客群，今次合作能把兩者聯繫起來，為消費者提供更便利、更貼心的購物體驗。」

K Dollar是一種於K11內使用的嶄新付款模式。KLUB 11普通會員可憑250 KLUB積分兌換1 K Dollar（即250 KLUB積分= 1 K Dollar），而金卡及黑卡會員則分別可以200及150 KLUB積分兌換1 K Dollar，可於香港K11內已參與的商店內作港幣1元即時消費之用。

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責任編輯：陳楚琨