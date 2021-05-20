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新西蘭將收窄移民政策 或減少移民勞工輸入

環球政經 19:54 2021/05/20

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新西蘭屬於熱門移民地點之一，當局近日有意收緊移民政策，「低技術」人士或更難移民。新西蘭旅遊部長Stuart Nash於周一（17日）表示，當地的邊界再次開放時，或不能維持以前的移民環境。

據《衛報》報道，Stuart Nash指出，新冠肺炎疫情令當地對移民勞工的依賴更為明顯，「特別是臨時移民勞工，我們在近年間已觀察到在住房和基礎設施方面所面臨的壓力，即意味我們得提高人口增長。」

報道指出，自1990年代初以來，高水平的移民為新西蘭總人口的增長貢獻30％的勞動人口。新西蘭對臨時工的依賴是經合組織（OECO）中最高的水平，「這意味著企業能夠依靠技能較低的勞動力和壓制工資，而不是將資本投資在提高生產率的工廠和機器上，或者僱用和提高技能的新西蘭人來工作」。Stuart Nash續指，政府將鼓勵僱主僱用、培訓和提高更多新西蘭人的技能以填補技能短缺。

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責任編輯：黎淑雯
 

 

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