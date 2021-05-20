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印度18歲男子疑確診新冠肺炎　憂傳染家人自行在樹上隔離11天

環球政經 17:14 2021/05/20

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全球新冠肺炎疫情持續，印度的情況較為嚴峻。在當地的一個村落，有確診居民為免傳染家人，而在樹上進行自我隔離。

綜合媒體報道，印度南部泰倫迦納邦一名18歲男子Shiva於5月4日對新冠肺炎病毒有呈陽性反應，但因無隔離場所的情況下，為免讓家人受感染，而決定在樹上鋪設竹編床，進行自我隔離。

據指，Shiva確診後，村民建議他可在家隔離，但因村內缺乏隔離設施，而且他的父母為日薪工人，若果他們受到感染，便會影響生計。因此，Shiva便忽發奇想可在樹上進行隔離10多天。在隔離期間，Shiva都是玩手機度日，而三餐及生活用品，則是由家人把透過繩索和小籃子送上去。有報道指出，由於家裡有一間廁所，所以如Shiva有生理需要，都須在日落前到田野解決。

隨消息傳開，Shiva在樹上隔離的第11天，警方便把他轉移到前幾日才改為隔離中心的旅館，並進行第二次檢測，結果陰性，他亦可重返家中。

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責任編輯：黎淑雯
 

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