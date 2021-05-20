美媒爆賀錦麗冷待記者親自列黑名單 最憎被形容謹慎

▲ 美媒聲稱賀錦麗會親自列出她不太喜歡的記者和政客成黑名單，更表示賀錦麗最討厭有人用謹慎這個字形容她。

美國副總統賀錦麗上任4個月，美媒指控賀錦麗對待記者冷淡，曾多次拒絕媒體訪問。美媒更聲稱賀錦麗會親自列出她不太喜歡的記者和政客成黑名單，更表示賀錦麗最討厭有人用謹慎這個字形容她。

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美國雜誌《大西洋》（The Atlantic）報道，賀錦麗（Kamala Harris）上任以來一直對傳媒表現冷淡，更會親自記錄不理解或欣賞她人生經歷的記者和政治人物。

報道更指賀錦麗愛翻舊賬。她前年返回母校霍華德大學（Howard University）演講，女記者亞内斯（Chelsea Janes）報道指賀錦麗與非裔女性聯誼會Alpha Kappa Alpha（AKA）成員共處一室時，房内發出尖叫。

但事實上亞内斯聲稱的尖叫聲應為AKA會歌skee-wee，雖然亞内斯其後已經致歉，但賀錦麗仍不時舊事重提。

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賀錦麗更被指有很多不喜歡的詞語，而最討厭被人形容她很謹慎（cautious）。據悉，她的幕僚也會特別留意這個字的近義詞，例如小心（careful）和提防的（guarded）等字眼。

《大西洋》也聲稱賀錦麗在公眾場合的發言通常都是陳腔濫調，更經常拒絕媒體的採訪要求或回應報道。《大西洋》更形容賀錦麗十分無趣（uninteresting），訪問她也沒有甚麼看點，電視台製作人更開始質疑是否值得每次花數千美元派員前往採訪她。

責任編輯：鄭錦玲