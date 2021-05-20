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IE瀏覽器走入歷史 微軟明年6月15日起關閉

環球社會熱點 16:09 2021/05/20

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Internet Explorer (IE)瀏覽器經常被用家批評速度過慢，成為一眾網民嘲笑對象。微軟周三（19日）宣布，IE 11瀏覽器從明年6月15日起停止使用，部分版本的Windows將不再支援。微軟的瀏覽器將集中改用2015年推出、與Chrome共享技術的Edge瀏覽器，逐步淘汰IE瀏覽器。

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微軟(Microsoft)表示，從明年6月15日起，部分版本Windows將不再支援IE 11。微軟在瀏覽器方面將主力改用2015年推出、 與Chrome共享底層技術的Edge，真正淘汰IE。若果用家想偶然懷緬IE，Edge將會內設IE模式。

根據網絡分析公司Statcounter4月份的數據顯示，超過65%用家使用 Chrome、Safar的用家佔約10%，亦有8%採用Microsoft Edge，只僅不足2%用家選用IE瀏覽器。

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IE自1995年開始，成為微軟Windows系統內的預設瀏覽器，曾於20多年前盛極一時，亦是當時使用最廣泛的瀏覽器，其中於2002年至2003年間更達到95%使用率。但隨著其他科技企業崛起，推出更多瀏覽器，IE亦被用家批評速度過慢，逐漸轉會至Google的Chrome或蘋果瀏覽器Safari。IE佔有率每況愈下，亦成為一代歷史產物。

過往亦有多項電子及科技產品因不及競爭，最終成為歷史產物，包括於2017年停止運作的通訊軟件AOL Instant Messenger，社交媒體Tumblr、黑莓手提電話等。

責任編輯：郭麗明

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