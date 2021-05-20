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微軟前員工爆Bill Gates揀女滿足自己 批內部文化有毒

環球社會熱點 15:02 2021/05/20

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微軟共同創辦人蓋茨（Bill Gates）與太太梅琳達宣布離婚後，有關前者的傳聞蜂擁而至。近日有微軟（Microsoft）前女員工受訪時指，Bill Gates會在公司內「物色女性滿足自己」。前員工更批評微軟面對職場性騷擾時候，未有真正支援女性。前員工甚至形容，微軟內部文化有毒。有英媒取得微軟內部文件，揭露女性在公司曾遭受的對待。

不忿仔女只分近億身家 Bill Gates老婆請信託律師爭產 【下一頁】

接受英國傳媒《每日郵報》（Daily Mail）採訪的前員工穆蘇里（Katherine Moussouris），曾於2007年至2014年任職微軟電腦研究員。穆蘇里表示，微軟內部環境對女性十分不友好，經常對侵犯女性權益者「有罪不罰」。穆蘇里更指摘 Bill Gates，不僅與員工結婚，還從員工中「物色數名女性滿足自己」（target several other women to fulfill himself），而該行為並未帶來任何後果（no consequences）。

穆蘇里更指，微軟內部的「有毒文化」（toxic culture）彷彿由Bill Gates等高層開始，從上而下席捲公司。穆蘇里亦批評，微軟並未真正支持女性發展職業生涯，或對職場性騷擾提供協助，只是「提供口頭服務」（paying lip service），說過就算。

前員工爆Bill Gates夫婦早分居 慈善基金亦分家 【下一頁】

微軟於2015年被告涉嫌性別歧視，一眾女員工稱「被忽視、虐待或降級」（ignored, abused, or degraded），並指公司一眾男管理層在「濃厚的男性文化」（good ol' boy culture）中，接受「虐待及有害行為」（abuse and toxic behavior）。

《每日郵報》亦取得微軟內部投訴文件，揭露在2010年至2016年間，據悉多位女員工向微軟人事部門投訴238次，當中108宗關於女員工被性騷擾。而118宗與性別歧視有關的投訴中，只有一宗獲人事部門查證確認。內部投訴文件中，甚至有女實習生聲稱被男實習生強姦。

責任編輯：李俊儀

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