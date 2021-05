微軟前員工爆Bill Gates揀女滿足自己 批內部文化有毒

微軟共同創辦人蓋茨(Bill Gates)與太太梅琳達宣布離婚後,有關前者的傳聞蜂擁而至。近日有微軟(Microsoft)前女員工受訪時指,Bill Gates會在公司內「物色女性滿足自己」。前員工更批評微軟面對職場性騷擾時候,未有真正支援女性。前員工甚至形容,微軟內部文化有毒。有英媒取得微軟內部文件,揭露女性在公司曾遭受的對待。

接受英國傳媒《每日郵報》(Daily Mail)採訪的前員工穆蘇里(Katherine Moussouris),曾於2007年至2014年任職微軟電腦研究員。穆蘇里表示,微軟內部環境對女性十分不友好,經常對侵犯女性權益者「有罪不罰」。穆蘇里更指摘 Bill Gates,不僅與員工結婚,還從員工中「物色數名女性滿足自己」(target several other women to fulfill himself),而該行為並未帶來任何後果(no consequences)。

穆蘇里更指,微軟內部的「有毒文化」(toxic culture)彷彿由Bill Gates等高層開始,從上而下席捲公司。穆蘇里亦批評,微軟並未真正支持女性發展職業生涯,或對職場性騷擾提供協助,只是「提供口頭服務」(paying lip service),說過就算。

微軟於2015年被告涉嫌性別歧視,一眾女員工稱「被忽視、虐待或降級」(ignored, abused, or degraded),並指公司一眾男管理層在「濃厚的男性文化」(good ol' boy culture)中,接受「虐待及有害行為」(abuse and toxic behavior)。

《每日郵報》亦取得微軟內部投訴文件,揭露在2010年至2016年間,據悉多位女員工向微軟人事部門投訴238次,當中108宗關於女員工被性騷擾。而118宗與性別歧視有關的投訴中,只有一宗獲人事部門查證確認。內部投訴文件中,甚至有女實習生聲稱被男實習生強姦。

