【全球無障礙關注日】蘋果推多項輔助功能更新　新增SignTime手語溝通服務　

▲ 蘋果（Apple）宣佈推出多項軟件更新、全新Memoji設計等，專為身障人士而設。

適逢今（20日）為全球無障礙關注日，蘋果（Apple）宣佈推出多項軟件更新、全新Memoji設計等，並推出SignTime服務，為身障人士提供手語溝通服務。

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Apple表示，不久後會在硬件裝備中推出多項軟件更新，所有新功能均針對身障人士而設。例如Apple Watch輔助使用功能更新，可讓患有上肢體障礙的人士，無需觸摸顯示器或控件，就能接聽來電、使用通知中心等。另外，iPad 將支援第三方眼動追蹤硬件，設備可追蹤用戶在屏幕上注視的位置，游標將會跟隨用戶的眼球移動。

另外Apple也將推出全新Memoji設計，包括使用氧氣管、助聽器或軟頭罩的個人化Memoji。在顯示及文字大小設定中，方便患有色盲或其他視障用戶，為不同程式自訂相關設定，更加容易查看顯示內容。

Apple更將率先在美國、英國與法國推出SignTime服務，顧客可在瀏覽器中使用美國手語（ASL）、英國手語（BSL）或法國手語（LSF），與 AppleCare及Retail Customer Care溝通。該計劃未來將擴展至其他國家或地區用戶使用。

責任編輯：李寶