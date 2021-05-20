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Google香港銷售及營運總經理　余名德接任

商業 14:25 2021/05/20

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Google宣布，余名德（Michael Yue）接任 Google 香港銷售及營運總經理一職，主管 Google 在港業務發展及營運事宜。

【Google IO】Google整合Android TV系統　Android手機可當做遙控器使用

余名德在2011年加入Google，曾擔任多個銷售及策略合作崗位，曾協助亞太地區內零售、電子商貿、媒體與娛樂以及金融服務企業推行數碼策略，較近期他擔任全球銷售策略及培訓，負責制定廣告銷售團隊培訓計劃。他持有香港科技大學和美國西北大學凱洛格（Kellogg）管理學院合辦的行政人員課程 EMBA 學位，以及加拿大 Ivey 商學院榮譽學位（HBA）。

余名德表示，因應持續增長的數碼人才需求，Google 香港也出一分力協助香港人鞏固現有基礎及發展新技能，例如推出 Grow with Google 計劃以提供一系列數碼技能和創意的免費網上學習課程及教育資源。他個人特別熱衷於青年發展，期待能在新崗位繼續貢獻社區，幫助本地人才的成長。

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責任編輯：蘇穎琪

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