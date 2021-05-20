【內地熱話】上海88歲老人贈300萬人民幣房產予水果攤主　事件被揭另有內情　法院判老人無民事行為能力　

早前，上海有一名88歲的獨居老人透過意定監護和遺扶養協議，把價值300萬人民幣房產贈予水果攤主。誮舉引起老人家屬不滿，並提起訴訴訟。如今，法院最終判定：「老人無民事行為能力」，有不少網民責備老人家屬勢利，但亦有人指出事件並不單純。

綜合內媒報道，該名獨居老人為報答一名水果攤主—小遊的照顧，而把300萬人民幣房產作為謝禮，也引起家屬的疑慮。獨居老人的妹妹認為，小遊的行為並「1不單純」，而且獨居老人在公證前出現阿爾茨海默病症狀，於是便向上海寶山區法院提起申請。文件顯示，申訴人稱，該名老人於2017年7月因病住院，證實患上嚴重老年痴呆症，目前已無法判斷自己的意識和行為。終審判決於今年5月8日出爐，認定老人為無民事行為能力人。

相關律師稱，該名老人的家屬有機會向法院申請指定監護人。而水果攤主小游則表示，2017年開始照顧老人，在2019年雙方做公證，中間老人並沒有精神障礙直至2020年9月期間才有異樣。他續指，自己會繼續照顧老人。

事件也在微博上引起討論，有不少網民批評老人家屬勢利，「既然無民事行為能力，這些家屬為什麼不接回家照顧？」、「要贍養的時候不見人，遺產要給外人了都跑出來了」、「關鍵贈予是幾年老爺子的決定，怎麼判斷那時候有無民事行為能力呢？」

然而，有網民則指出事件並不單純，水果攤主小遊更曾被揭有說謊之嫌：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

「2017年就確診了老年癡呆，而且第一次所屬轄區寶山區公證處在調查後拒絕了公證，包括其親屬住院期間是有輪流照顧的，有視頻照片為證，社區平時也是有關注的，綜合考慮之後才判定的，法院判決沒什麼問題的。」

「這老人的家人對他很好，房子其實也不是他的，是拆遷房，老人兄弟姐妹共有的，但是兄弟姐妹讓給了老人」。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黎淑雯

