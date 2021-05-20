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【異動股】開拓藥業新冠肺炎藥物獲准作第三期臨床實驗 半日急升逾一成

股樓投資 13:55 2021/05/20

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開拓藥業（09939）公布，美國食品及藥物管理局（FDA）已同意集團旗下藥物普克魯胺進行治療住院新冠肺炎患者的第3期臨床實驗。開拓藥業今日曾升逾12%至81.9元，現升10.7%，報80.4元，成交2.5億元。

創興銀行獲大股東越秀集團 每股溢價51%提出私有化  詳情請看[下一頁]

集團指，這是繼普克魯胺用於治療輕中症新冠肺炎患者的第3期臨床試驗後，第二個獲得FDA同意的關鍵性全球多中心第3期臨床試驗。

【字節跳動】又一科網巨頭創始人突然退出前綫 字節跳動張一鳴卸任CEO  詳情請看[下一頁]

另外，FDA亦已同意在輕中症新冠肺炎的第3期臨床試驗中拓展納入女性患者。集團將加快推進臨床試驗進程，使普克魯胺作為新冠治療性藥物早日上市。

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撰文 : 趙家盈

港股 美國 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 異動股 經濟

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