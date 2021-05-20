【Under Armour加薪】美加服務業難請人　Under Armour上調員工時薪至117港元

▲ Under Armour宣布，將上調美國和加拿大員工的時薪至15美元(約117港元)。

美國經濟復甦繼續加快，但當地零售業在招聘新員工時仍遇到困難。為了吸納更多勞動力及挽留現有員工，運動服飾品牌Under Armour宣布，將上調美國和加拿大員工的時薪至15美元(約117港元)。

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綜合外媒報道，從6月6日起，Under Armour將把每小時工資從10美元(約78港元)上調至15美元(約117港元)，上調幅度達50％，公司預計總共將有8,000多人獲得加薪，其中包括幾乎90％的零售和分銷公司員工。該公司表示，希望填補目前在門店和配送中心的3,000多個空缺職位，應對公司持續擴展電商業務的人手需求，而這些職位都將以新工資計算。

Under Armour美洲區總裁Stephanie Pugliese在一份講話中表示，現時招聘市場的競爭異常激烈，不單止在行業內爭奪人才，亦需面對行業外如亞馬遜等企業的競爭，故對Under Armour來說，最重要的事情是確保員工有適當的薪酬水平，並為表現良好的員工提供獎勵。

事實上，在美國重返職場的人數少於預期，零售商和餐飲業都面臨著勞動力緊縮的情況。為吸引更多勞動力，不少業者在也今年春季進行了一系列類似的加薪，甚至越來越多企業提供推薦和簽約獎金，例如美國麥當勞計劃增加其直營員工的薪金，平均加薪幅度為10%，冀加薪後能夠聘請1萬名員工。

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責任編輯：蘇穎琪