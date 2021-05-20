【虛擬貨幣】比特幣一度跌三成 除了內地封殺還有什麼原因?

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【港股市況】恒生指數午後初段跌約200點 騰訊績前靠穩升近0.1%、美團升半成重上配售價（不斷更新）
比特幣（Bitcoin）、以太幣等加密貨幣今年飛漲，內地擬再收緊應用，全面封殺比特幣等虛擬貨幣。中國互聯網金融協會、中國銀行業協會及中國支付清算協會聯合發布指，近期虛擬貨幣價格暴漲暴跌，虛擬貨幣交易炒作活動有所反彈，批評「嚴重侵害人民群眾財產安全，擾亂經濟金融正常秩序」。
隔晚比特幣價格曾一度跌三成，中原資產管理投資總監洪龍荃以「驚嚇」來形容事件，但過往比特幣價格已多次出現暴升暴跌，市場也對中國嚴格管理金融風險的作風不陌生，洪龍荃認為隔晚比特幣價格由多個因素推動，其中一個原因是加密貨幣今年升幅已多，同時也有不少新的加密貨幣應運而生，故市場出現回調也是合理。
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