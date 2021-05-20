【Google IO】Google整合Android TV系統　Android手機可當做遙控器使用

▲ Google在Google I/O 2021大會宣布， 將Android TV的遙控功能整合到 Android系統，新功能會在今年內推出。

自2019年開始， 蘋果（Apple）已在iPhone、iPad等裝置內，新增Apple TV遙控器功能，方便用戶隨時操作。最近Google在Google I/O 2021大會宣布， 將Android TV的遙控功能整合到 Android系統，新功能會在今年內推出。

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Google指出，今年內計劃在Android手機中整合遙控功能，讓Android TV的用戶，可利用手機操控電視和搜索關鍵字。日後用戶只需在Google Play商店下載程式，便能使用該功能，在輸入密碼或搜尋內容時，無需透過屏幕，可直接利用手機虛擬鍵盤輸入文字。

Google表示，現時全球Android TV用戶人數超過8,000萬，相信整合功能會為用戶帶來更大便利。另外，新功能會除了支援Android TV之外，Google TV with Chromecast裝置也同樣能夠使用。

責任編輯：李寶如