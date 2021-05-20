  • 33°C
香港時間 : 2021520日 (四) 14:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Google IO】Google整合Android TV系統　Android手機可當做遙控器使用

科技 13:20 2021/05/20

分享：

Google在Google I/O 2021大會宣布， 將Android TV的遙控功能整合到 Android系統，新功能會在今年內推出。

自2019年開始， 蘋果（Apple）已在iPhone、iPad等裝置內，新增Apple TV遙控器功能，方便用戶隨時操作。最近Google在Google I/O 2021大會宣布， 將Android TV的遙控功能整合到 Android系統，新功能會在今年內推出。

<<【Google IO】Android 12數據存取監察　與App保持安全距離

<<【Google IO】Google相簿透過AI自製回憶相集　新增「Locked Folder」密碼設定功能

Google指出，今年內計劃在Android手機中整合遙控功能，讓Android TV的用戶，可利用手機操控電視和搜索關鍵字。日後用戶只需在Google Play商店下載程式，便能使用該功能，在輸入密碼或搜尋內容時，無需透過屏幕，可直接利用手機虛擬鍵盤輸入文字。

Google表示，現時全球Android TV用戶人數超過8,000萬，相信整合功能會為用戶帶來更大便利。另外，新功能會除了支援Android TV之外，Google TV with Chromecast裝置也同樣能夠使用。

責任編輯：李寶如

相關文章

【Google IO】Android 12測試版亮相　手機變身數碼車匙
2021/05/19
【Google IO】Android 12測試版亮相　手機變身數碼車匙
【Google IO】Google加強電商服務功能　夥Shopify合作增商家曝光率
2021/05/19
【Google IO】Google加強電商服務功能　夥Shopify合作增商家曝光率
【Google IO】Android 12數據存取監察　與App保持安全距離
2021/05/19
【Google IO】Android 12數據存取監察　與App保持安全距離
【Google IO】Google推AI診斷工具　助用戶分辨皮膚健康狀況
2021/05/19
【Google IO】Google推AI診斷工具　助用戶分辨皮膚健康狀況
【Google IO懶人包】Google年度大會正式揭幕　Android 12、Google搜尋、地圖有咩新功能？
2021/05/19
【Google IO懶人包】Google年度大會正式揭幕　Android 12、Google搜尋、地圖有咩新功能？

你可能感興趣

【Google IO】Android 12測試版亮相　手機變身數碼車匙
14:48 2021/05/19
【Google IO】Android 12測試版亮相　手機變身數碼車匙
【Google IO】Google加強電商服務功能　夥Shopify合作增商家曝光率
17:14 2021/05/19
【Google IO】Google加強電商服務功能　夥Shopify合作增商家曝光率
【Google IO】Android 12數據存取監察　與App保持安全距離
17:15 2021/05/19
【Google IO】Android 12數據存取監察　與App保持安全距離
流動裝置 智能服務 Apple TV 電視 iPad Google Apple Google Play Google I／O Android

下一篇文章

【IFA 2021】歐洲大型科技展覽IFA因疫情不穩　宣布取消實體活動
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【附教學】Zoom虛擬背景大熱　Pixar也推免費創意背景圖
【附教學】Zoom虛擬背景大熱　Pixar也推免費創意背景圖
【WhatsApp新條款】WhatsApp新私隱條款今生效　一文看清有哪些限制
【WhatsApp新條款】WhatsApp新私隱條款今生效　一文看清有哪些限制
【機迷熱話】用戶投訴Switch無法開機　任天堂官方分享解決小技巧
【機迷熱話】用戶投訴Switch無法開機　任天堂官方分享解決小技巧
【WhatsApp私隱更新】WhatsApp最後通牒　用戶不接受新政策有何後果？
【WhatsApp私隱更新】WhatsApp最後通牒　用戶不接受新政策有何後果？
【WhatsApp】WhatsApp帳戶被盜　用戶應如何自救？
【WhatsApp】WhatsApp帳戶被盜　用戶應如何自救？
【終止合作】華為永別Leica鏡頭優勢？傳P50系列為告別作　由小米、Sharp、榮耀取代
【終止合作】華為永別Leica鏡頭優勢？傳P50系列為告別作　由小米、Sharp、榮耀取代