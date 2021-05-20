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【英國王室】英女王不捨愛犬離世 物色新哥基犬作伴

環球社會熱點 13:15 2021/05/20

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菲臘親王離世前，英女王獲安德魯王子贈送一對哥基犬小狗費格斯及米克，希望能陪伴及安撫英女王。但其中一隻愛犬費格斯近日不幸離世，為免小狗形單隻影，據悉英女王向助手表示，打算物色新小狗，來陪伴米克。

英女王年幼愛犬身故 再遭沉重打擊 【下一頁】

安德魯王子（Prince Andrew）於年初為母親英女王送上一份驚喜禮物，一對年幼可愛的哥基犬小狗，分別名為「費格斯」（Fergus）及「米克」（Muick）。據悉，費格斯是以英女王叔叔里昂（Fergus Bowes-Lyon）上尉的名字命名， 米克則以蘇格蘭巴摩拉城的一個景點而命名。然而，費格斯於近日因心臟缺陷不幸離世，壽命僅5個多月。

消息人士透露，英女王在費格斯及米克陪伴下感到安慰，經常與她在溫莎城堡中散步，並陪伴她經歷丈夫生病和離世等重大事件。英女王對費格斯的離世感到心碎。

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英女王已死？名主持口誤嚇親英國民眾 【下一頁】

有王室消息人士指，英女王因擔心米克形單隻影，失去與牠一同玩耍的伙伴，於是向助手表示，有意物色新哥基犬。英女王很大機會於未來數周飼養新哥基犬小狗，來陪伴米克成長及嬉戲。英女王多年來飼養超過30隻寵物，直至最後一隻哥基犬Willow於2018年因癌症離世後，英女王因年事已高決定不再養新狗。目前仍然陪伴英女王的狗狗僅剩米克及另一哥基犬Candy。

責任編輯：郭麗明

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