【電子消費券】新世界K11夥WeChat Pay HK推消費券獎賞　最多回贈逾1000元

▲ 參與的四大購物中心包括K11 MUSEA、K11 Art Mall、D ‧ PARK及THE FOREST。

港府正式公布5,000元電子消費券安排，新世界 （00017） 旗下K11集團早前宣布與WeChat Pay HK合作。K11最新表示，顧客在K11集團旗下及其管理的4大購物中心於7月26日至9月26日，兩個月內以WeChat Pay HK消費，可獲10倍K Dollar獎賞回贈。K11指，若盡用所有回贈計劃，顧客最多可獲逾1000元K Dollar，在新世界多個商戶當作現金使用。

另外，在電子消費券登記期間，市民可用4個商場內的QR code領取WeChat Pay HK的40元K11專屬電子現金券，但前提是使用WeChat Pay HK 領取電子消費券

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K11獎賞計劃參與的4個商場包括K11 MUSEA、K11 Art Mall、D ‧ PARK及THE FOREST。

K11表示，顧客4個商場指定商戶消費並以WeChat Pay HK結帳，需要把截圖上載至「K11 HK」流動應用程式（於D ‧ PARK消費則上載至「D ‧ PARK」 流動應用程式），經系統確認後才可賺取10倍K Dollar獎賞。

K11表示，每購物中心可賺取10倍K Dollar獎賞的最高消費限額各為5,000元。假設顧客在四大購物中心分別消費5,000元，即可賺取最高逾千元K Dollar獎賞。

相關K Dollar獎賞可在K11集團旗下及其管理的四大購物中心、K11 ARTUS、新世界集團旗下香港瑰麗酒店、周大福指定分店及FREE DUTY等超過450間商戶使用，每個K Dollar可作1元使用。

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編輯：吳敏芳