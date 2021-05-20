【電子消費券】新世界K11夥WeChat Pay HK　推消費券獎賞計劃

▲ 參與的四大購物中心包括K11 MUSEA、K11 Art Mall、D ‧ PARK及THE FOREST。

為響應政府發放5,000元電子消費券，新世界 （00017） 旗下K11 集團與協助發放消費券的電子支付工具營辦商之一WeChat Pay HK宣佈合作，顧客只要在K11集團旗下及其管理的4大購物中心於推廣期內以WeChat Pay HK消費，可獲與消費額掛勾的額外K Dollar獎賞回贈。

如何轉換K Dollar？

獎賞計劃將跟隨政府的消費券發放首日同步推行，為期兩個月。參與的四大購物中心包括K11 MUSEA、K11 Art Mall、D ‧ PARK及THE FOREST。 本次獎賞計劃所回贈的K Dollar可在K11集團及新世界集團旗下物業及參與商戶使用，每個K Dollar等同1元。消費券計劃期間，選擇WeChat Pay HK登記電子消費券的用戶，可享多項優惠。

K11創辦人鄭志剛先生表示，十分高興能促成今次的合作，期望今次的K Dollar獎賞計劃可進一步刺激本港的實體零售市道，釋放龐大的消費潛力，鞏固市場復蘇的成果。他指，這兩個品牌各自擁有龐大的顧客群，今次合作能把兩者聯繫起來，為消費者提供更便利、更貼心的購物體驗。

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編輯：吳敏芳