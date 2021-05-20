【新冠疫苗】紐約准接種者除口罩 民眾仍照戴

▲ 紐約不少場所已撤銷強制戴口罩措施，但大量民眾仍憂慮新冠肺炎疫情會反彈，繼續佩戴口罩。

美國疾控中心早前發布指引，批准已接種新冠疫苗者可在大多數公共場所不戴口罩，紐約州周三（19日）也宣布放寬口罩令。紐約不少場所已撤銷強制戴口罩措施，但大量民眾仍憂慮新冠肺炎疫情會反彈，繼續佩戴口罩。

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美國​​​​​疾控中心（CDC）上周宣布，民眾完成接種疫苗就可不戴口罩和不保持社交距離，出席所有規模的室内及室外活動。但已打疫苗的民眾乘坐公共交通工具時，仍要佩戴口罩。

紐約州周三正式通過CDC的指引，放寬接種疫苗者可不戴口罩，更取消餐廳等公共場所的入座率限制。但不少商舖員工指政府放寬口罩令後，仍未見太多人除低口罩。

包括Target等多間連鎖零售商，也不再要求已接種疫苗的顧客戴口罩。但這些連鎖零售商設於曼哈頓中城區的分店，基本上未有顧客除低口罩。

一名已打疫苗的38歲女顧客盧特曼（Lindsay Luttman）指繼續戴口罩是為保障未接種者：

我知有其他人仍未接種疫苗，不肯定（打疫苗）是否代表我完全不可能傳染病毒給他人，尤其是高危群體。 （I know other people haven’t been vaccinated and I do not have any information saying I am 100 percent not able to give it to anyone, especially high-risk people.）

她強調自己相信CDC的指引，但在確保自己百分百不可能傳染他人前，仍選擇繼續戴口罩。

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紐約一間健身中心 Planet Fitness不再要求接種疫苗的客戶和職員戴口罩，但員工透露大部分人仍選擇繼續戴口罩，表示有很多顧客對措施感到猶豫（hesitant），不希望疫情再爆發所以寧願戴口罩。

但也有商舖堅持強制戴口罩的措施。米芝蓮大廚布呂（Daniel Boulud）主理的海鮮餐廳Le Pavillon早前開業，他要求所有員工和顧客在店内需佩戴口罩，出席餐廳開張慶祝活動也需出示接種疫苗證明。

紐約市截至周三，有48％的人最少已接種一劑新冠疫苗，有39％的人已完成疫苗接種。

責任編輯：鄭錦玲