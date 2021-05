【新冠疫苗】紐約准接種者除口罩 民眾仍照戴

美國疾控中心早前發布指引,批准已接種新冠疫苗者可在大多數公共場所不戴口罩,紐約州周三(19日)也宣布放寬口罩令。紐約不少場所已撤銷強制戴口罩措施,但大量民眾仍憂慮新冠肺炎疫情會反彈,繼續佩戴口罩。

美國​​​​​疾控中心(CDC)上周宣布,民眾完成接種疫苗就可不戴口罩和不保持社交距離,出席所有規模的室内及室外活動。但已打疫苗的民眾乘坐公共交通工具時,仍要佩戴口罩。

紐約州周三正式通過CDC的指引,放寬接種疫苗者可不戴口罩,更取消餐廳等公共場所的入座率限制。但不少商舖員工指政府放寬口罩令後,仍未見太多人除低口罩。

包括Target等多間連鎖零售商,也不再要求已接種疫苗的顧客戴口罩。但這些連鎖零售商設於曼哈頓中城區的分店,基本上未有顧客除低口罩。

一名已打疫苗的38歲女顧客盧特曼(Lindsay Luttman)指繼續戴口罩是為保障未接種者:

我知有其他人仍未接種疫苗,不肯定(打疫苗)是否代表我完全不可能傳染病毒給他人,尤其是高危群體。

(I know other people haven’t been vaccinated and I do not have any information saying I am 100 percent not able to give it to anyone, especially high-risk people.)