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新書爆奧巴馬爆粗臭罵特朗普 「種族、性別歧視的豬」

環球社會熱點 13:18 2021/05/20

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美國著名記者多維爾近日將出版新書，內容提及兩位美國前總統奧巴馬及特朗普。新書爆料指，奧巴馬其實對特朗普有一連串負面稱呼，包括指斥特朗普是種族歧及性別歧視者。多維爾表示，奧巴馬背後曾以粗口臭罵特朗普。

新書指拜登當選靠幸運 揭其顧問也認為好彩有疫情助攻 【下一頁】

多維爾（Edward-Isaac Dovere）新書《為靈魂而戰：民主黨擊敗特朗普內幕》（Battle for the Soul: Inside the Democrats' Campaigns to Defeat Trump），將在下周正式出版，並已經送至多個傳媒預覽。有外電引述書評報道，書中內容透露奧巴馬（Barack Obama）背地對特朗普有（Donald Trump）多個負面稱呼。當中包括「種族、性別歧視的豬」（racist, sexist pig）、「癡線佬」（madman）、「癡線顛佬」（f***ing lunatic）及「腐敗的混蛋」（corrupt motherf***er）。

多維爾指，奧巴馬的「評語」會隨著特朗普的行為而改變。奧巴馬經常表示「我從未想到會如此差劣」（I didn't think it would be this bad），有時候亦稱「真不敢想像我們會有一隻種族、性別歧視的豬」（I didn't think we'd have a racist, sexist pig），宣洩對特朗普的諸多不滿。在得知特歐朗普曾與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）單獨通話後更怒不可遏，奧巴馬一邊搖頭，一邊責罵前者是「癡線顛佬」。

Twitter全面封殺特朗普 禁散播新平台消息 【下一頁】

雖然特朗普多次公開表達對奧巴馬的厭惡，但奧巴馬未曾在公開場合批評特朗普。本書首次揭露，奧巴馬曾以多個負面詞彙形容特朗普。多維爾於書中表示，奧巴馬等一眾民主黨人樂見特朗普代表參加共和黨參加2016年總統大選，認為相較哈佛大學及普林斯頓大學畢業的德州參議員克魯茲（Ted Cruz），特朗普更易擊敗。結果恰好相反，特朗普擊敗時任國務卿希拉莉（Hillary Clinton），成為奧巴馬繼任者，震驚全球政壇。

另外多維爾亦承認，早前美國兩位記者聯合出版新書《幸運——拜登如何勉強贏得總統資格》（Lucky: How Joe Biden Barely Won the Presidency） 所言，一開始奧巴馬對現任總統拜登（Joe Biden）參選抱有疑慮，認為拜登年級太大，已經過了他的巔峰時期。

責任編輯：李俊儀

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