新書爆奧巴馬爆粗臭罵特朗普 「種族、性別歧視的豬」

美國著名記者多維爾近日將出版新書,內容提及兩位美國前總統奧巴馬及特朗普。新書爆料指,奧巴馬其實對特朗普有一連串負面稱呼,包括指斥特朗普是種族歧及性別歧視者。多維爾表示,奧巴馬背後曾以粗口臭罵特朗普。

多維爾(Edward-Isaac Dovere)新書《為靈魂而戰:民主黨擊敗特朗普內幕》(Battle for the Soul: Inside the Democrats' Campaigns to Defeat Trump),將在下周正式出版,並已經送至多個傳媒預覽。有外電引述書評報道,書中內容透露奧巴馬(Barack Obama)背地對特朗普有(Donald Trump)多個負面稱呼。當中包括「種族、性別歧視的豬」(racist, sexist pig)、「癡線佬」(madman)、「癡線顛佬」(f***ing lunatic)及「腐敗的混蛋」(corrupt motherf***er)。

多維爾指,奧巴馬的「評語」會隨著特朗普的行為而改變。奧巴馬經常表示「我從未想到會如此差劣」(I didn't think it would be this bad),有時候亦稱「真不敢想像我們會有一隻種族、性別歧視的豬」(I didn't think we'd have a racist, sexist pig),宣洩對特朗普的諸多不滿。在得知特歐朗普曾與俄羅斯總統普京(Vladimir Putin)單獨通話後更怒不可遏,奧巴馬一邊搖頭,一邊責罵前者是「癡線顛佬」。

雖然特朗普多次公開表達對奧巴馬的厭惡,但奧巴馬未曾在公開場合批評特朗普。本書首次揭露,奧巴馬曾以多個負面詞彙形容特朗普。多維爾於書中表示,奧巴馬等一眾民主黨人樂見特朗普代表參加共和黨參加2016年總統大選,認為相較哈佛大學及普林斯頓大學畢業的德州參議員克魯茲(Ted Cruz),特朗普更易擊敗。結果恰好相反,特朗普擊敗時任國務卿希拉莉(Hillary Clinton),成為奧巴馬繼任者,震驚全球政壇。

另外多維爾亦承認,早前美國兩位記者聯合出版新書《幸運——拜登如何勉強贏得總統資格》(Lucky: How Joe Biden Barely Won the Presidency) 所言,一開始奧巴馬對現任總統拜登(Joe Biden)參選抱有疑慮,認為拜登年級太大,已經過了他的巔峰時期。

責任編輯:李俊儀