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今日推介希慎興業 | 中華煤氣、偉易達、長實、必瘦站、ＦＬ二南方黃金最新部署（立即觀看）

股市 13:00 2021/05/20

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恒生指數中午收報28382點，跌211點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介希慎興業 （00014） ，另亦會分析香港中華煤氣 （00003） 、偉易達 （00303） 、長實集團 （01113） 、必瘦站 （01830） 及ＦＬ二南方黃金 （07299） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

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石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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欄名 : 石Sir午市閒談

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