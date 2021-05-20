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【內銀股】安永：疫情影響內銀不良貸仍有上升壓力　淨息差持續受壓

股市 12:24 2021/05/20

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安永預期，內銀下半年的淨息差表現仍然受壓。（會議截圖）

內銀股季績4月底已悉數公布，普遍盈利僅錄得低單位數增長，淨息差仍然受壓，但資產質素就相對穩定。但安永華南區金融服務合夥人張秉賢表示，疫情以至宏觀經濟復甦前景仍然存在不確定性，相信內銀股下半年的不良貸款仍然有一定上升壓力。

張秉賢指，受疫情影響，54間內銀的季績顯示，不良貸款餘額普遍都見增加，但不良貸款率則維持穩定。展望下半年，他形容整體經濟復甦仍然存有一定不確定性，對內銀下半年的資產質素形成一定上升壓力。

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但他補充，各內銀的實際資產質素，很大程度取決於其客戶、業務結構及風險胃納，例如若區域性銀行所服務的區域正是受疫情打擊的地區，所受的資產質素壓力一定較大 

淨息差方面，安永金融服務合夥人許旭明指，內銀股淨息差收窄可歸納於各國在疫情期間實施較寬鬆政策，而且中國政府為支持復工復產要求銀行讓利，加上內地的利率市場化仍然繼續推進，相信淨息差收窄的趨勢仍然會持續一段時間。

安永亞太區金融服務審計主管合夥人蔡鑑昌補充，撇除疫情及經濟復甦因素，內銀股未來仍然要面對地緣政治風險等因素，而且隨著內地近年收緊對互聯網銀行及房地產貸款的監管，他相信內銀同樣要面對相關的監管、信用及對客戶私隱及數據保護的風險。

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記者：趙穎妍

港股 國有內銀股 中小內銀股 疫情 經濟 安永 目標價 地緣政治 金融 銀行

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