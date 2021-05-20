【內銀股】安永：疫情影響內銀不良貸仍有上升壓力　淨息差持續受壓

▲ 安永預期，內銀下半年的淨息差表現仍然受壓。（會議截圖）

內銀股季績4月底已悉數公布，普遍盈利僅錄得低單位數增長，淨息差仍然受壓，但資產質素就相對穩定。但安永華南區金融服務合夥人張秉賢表示，疫情以至宏觀經濟復甦前景仍然存在不確定性，相信內銀股下半年的不良貸款仍然有一定上升壓力。

張秉賢指，受疫情影響，54間內銀的季績顯示，不良貸款餘額普遍都見增加，但不良貸款率則維持穩定。展望下半年，他形容整體經濟復甦仍然存有一定不確定性，對內銀下半年的資產質素形成一定上升壓力。

8厘內銀股初現吸納時機？ 一文看清各大券商目標價｜詳見【下一頁】

但他補充，各內銀的實際資產質素，很大程度取決於其客戶、業務結構及風險胃納，例如若區域性銀行所服務的區域正是受疫情打擊的地區，所受的資產質素壓力一定較大

淨息差方面，安永金融服務合夥人許旭明指，內銀股淨息差收窄可歸納於各國在疫情期間實施較寬鬆政策，而且中國政府為支持復工復產要求銀行讓利，加上內地的利率市場化仍然繼續推進，相信淨息差收窄的趨勢仍然會持續一段時間。

安永亞太區金融服務審計主管合夥人蔡鑑昌補充，撇除疫情及經濟復甦因素，內銀股未來仍然要面對地緣政治風險等因素，而且隨著內地近年收緊對互聯網銀行及房地產貸款的監管，他相信內銀同樣要面對相關的監管、信用及對客戶私隱及數據保護的風險。

相關文章：

【理財通】中金：四大內銀、招行、中銀香港最受惠 關注啟動後額度使用情況

【內銀股】內銀股個別發展 摩通：國有內銀首季業績令人失望（附最新評級目標價）

【大灣區理財】內銀高收益理財通產品 約4至5厘

記者：趙穎妍