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【IFA 2021】歐洲大型科技展覽IFA因疫情不穩　宣布取消實體活動

科技 12:12 2021/05/20

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歐洲大型科技展IFA宣布，由於疫情不穩定等因素，今年將取消綫下所有實體活動。

持續一年之久的疫情，至今仍未完全受控，全球各大科技展覽因而受到不少影響。歐洲大型科技展IFA早前宣布，本年9月將會如常在Messe Berlin柏林展覽中心舉行展會，但由於疫情不穩定等因素，主辦方最新宣布，今年將取消綫下所有實體活動。

＜＜【展覽復辦】CES明年回歸賭城舉辦實體展

＜＜【MWC 2021】科企相繼宣布不出席線下展會　高通也宣布僅作線上發布

去年受到疫情影響，IFA展覽以結合綫上及綫下形式進行。今年主辦方表示，目前全球疫情仍然存在不確定性，甚至出現變種病毒，而且各國疫苗接種速度不一，將為參與展覽的展商、媒體及公眾帶來風險，因此取消實體活動，但官方並未提及關於綫上活動的計劃。

德國GFU消費電子協會監事會主席Kai Hillebrandt表示：「現時全球衛生狀況會為展覽帶來太多風險，而且沒有人可以負責任地制定展覽的參與人數。」

另一科技界盛事世界流動通訊大會（MWC），早前宣布本年6月底綫下舉行，但疫情持續不穩定情況下，三星（Samsung）、聯想（Lenovo）、芯片製造商高通（Qualcomm）等多間科技大廠紛紛表示拒絕參與。

責任編輯：李寶如

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