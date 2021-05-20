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【電子消費券】K11與 WeChat Pay HK合作　推消費券獎賞計劃

商業 11:51 2021/05/20

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顧客只要在K11集團旗下及其管理的四大購物中心以WeChat Pay HK消費，可獲與消費額掛勾的額外K Dollar獎賞回贈。

為響應政府發放$5,000電子消費券，K11集團與協助發放消費券的電子支付工具營辦商之一WeChat Pay HK宣佈合作，顧客只要在K11集團旗下及其管理的四大購物中心於推廣期內以WeChat Pay HK消費，可獲與消費額掛勾的額外K Dollar獎賞回贈。

【疫市營商】YOHO MALL舉行年度MEGA SALE　網上買禮券低至49折
 
獎賞計劃將跟隨政府的消費券發放首日同步推行，為期兩個月。參與的四大購物中心包括K11 MUSEA、K11 Art Mall、D ‧ PARK及THE FOREST。本次獎賞計劃所回贈的K Dollar可在K11集團及新世界集團旗下物業及參與商戶使用，每個K Dollar等同港幣1元。 消費券計劃期間，選擇WeChat Pay HK登記電子消費券的用戶，可享多項優惠。

K11與 WeChat Pay表示，將為獎賞活動投入龐大的線上及線下資源，確保計劃達致最佳效益及提供最優質的客戶體驗。

【消費優惠】YOHO MALL年度MEGA SALE低至3折　全新網店早鳥預購低至49折

【疫市營商】IKEA在港首設限定店　探索「可持續」商機

責任編輯：蘇穎琪

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