哈馬斯擬提出兩項停火條件 以色列繼續進攻

以巴衝突踏入第11日，以色列發動新一輪空襲，哈馬斯亦發射更多枚火箭炮。外媒報道指，以巴雙方在聯合國調解員協助下，同意原則上停火，但仍在談判相關細節。據悉，哈馬斯向以色列提出兩項停火條件，包括禁止以色列部隊及警察進入阿克薩清真寺，及放棄驅逐謝赫賈拉社區的巴勒斯坦居民。美國總統拜登再次致電以色列總理內塔尼亞胡，要求為衝突降溫。

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激進組織哈馬斯政治官員馬爾祖克（Moussa Abu Marzouk）向黎巴嫩al-Mayadeen電視台透露，與以色列的停火談判有望取得成功，亦希望於1至2天內，能在雙方同意的基礎上達成停火協議。據哥倫比亞廣播公司（CBS） 引述哈馬斯官員指，哈馬斯向以色列提出兩項停火條件，包括禁止以色列部隊及警察進入耶路撒冷的阿克薩清真寺，以及放棄驅逐謝赫賈拉社區的巴勒斯坦居民。

卡塔爾半島電視台亦報道，聯合國中東和平特使文內斯蘭（Tor Wennesland）在卡塔爾，與哈馬斯領袖哈馬斯領袖哈尼亞（Ismail Haniyeh）會面，嘗試和哈馬斯及以色列調解，呼籲雙方盡快停火。

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然而，以色列及哈馬斯的衝突持續。以色列於周三午夜過後，對加沙發動新一輪空襲，其中兩幢民居被毀，造成最少4名平民受傷。以色列軍方指，戰機在周四早上發動空襲，襲擊目標為懷疑是武器儲存庫的一名哈馬斯官員加沙住所，以及哈馬斯其他指揮官匿藏在民居中的軍事設施。

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）周三（19日）訪問軍方總部後表示，感謝美國總統拜登（Joe Biden）支持，以色列將繼續努力，為人民帶來和平及安全。他更強調，將會繼續發動攻勢，直至達到目的為止。然而，拜登同日再次致電內塔尼亞胡，表明希望衝突能夠明確降溫。

責任編輯：郭麗明