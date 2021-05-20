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【東方海外 316】東方海外再遭股東減持套現 股價低開逾一成

股樓投資 11:35 2021/05/20

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東方海外國際（00316）再遭股東減持。根據銷售文件顯示，東方海外股東、國家開發投資集團旗下的融實國際（Rongshi International Holding）以每股106.6元，悉售約1,422.5萬股，較周二（18日）收市價折讓15%，套現近15億元。是次減持後，融實國際將不會再持有東方海外權益。東方海外股價今早低開14.7%，最多跌近16%，低見105.3元，成交19.8億元。

受惠波羅的海乾散貨指數（BDI）屢創高位，帶動航運股跑出，東方海外股價年內曾累升九成，並創歷史高位。與此同時，股份升至高位即遭股東配售套現，上月長和已率先以每股110元減持，套現約8.5億元。

【大行點睇】大摩看好中石油前景 料未來15日股價跑贏同業 機率達80%以上【見下頁

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記者：郭秀慧

東方海外（00316） 減持 經濟 成交 銷售 指數 航運股 航運 配售

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