▲ 【SWIFT排名】人民幣國際支付市佔跌至第6位 港元升一級至第7

環球同業銀行金融電訊協會（SWIFT）發表月度報告，人民幣在國際間支付的市佔率由逾5年半高位回落，從今年3月佔市場2.49%跌至4月的1.95%，為近4個月來最低水平。不同貨幣中，人民幣以交易額計屬全球第6常用貨幣，較前一月份跌一位。

SWIFT指出，人民幣4月支付金額較3月下跌30.49%，而全球各貨幣支付金額同期下跌11.04%。SWIFT補充，若剔除歐元區內的國際支付，人民幣4月在全球支付金額市佔率為1.21%，排行全球第7。

香港繼續是全球離岸人民幣交易集中地，處理約75.29%的支付額，英國、新加坡、美國市佔率依次為6.06%、3.98%和2.85%，台灣也處理2.26%的人民幣交易額。

其他主要貨幣在國際支付市場佔有率方面，美元、歐元分別佔39.77%和36.32%，遠遠拋棄其他貨幣，英鎊、日圓和加幣的使用量都較人民幣為高，港元就排行第7位，較3月升一級，市佔率為1.24%。

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記者：麥德銘