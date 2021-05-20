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【新冠疫苗】福西：年內或打第3劑 非人人可「除罩」

環球社會熱點 11:46 2021/05/20

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新冠肺炎病毒在各地相繼出現變種，外界憂慮新冠疫苗效用。美國傳染病專家福西表示，由於新冠疫苗提供的抗體並非長期維持，預料美國人或許在1年內接種第3劑新冠疫苗。福西另外強調，未接種新冠疫苗人士應繼續佩戴口罩。

已接種新冠疫苗旅客 歐盟料放寬入境要求 【下一頁】

福西周三（19日）接受美國傳媒採訪時表示，通常疫苗所提供的的抗體「通常不會終生」（generally not lifelong）有效。預料美國人會在「1年內左右」（within a year or so），需要接種增強劑。美國疾控中心（CDC）生物藥劑評估及研究中心主任馬克斯（Peter Marks）周二（18日）亦表示，新冠疫苗與流感疫苗類似，完成接種2劑人士將會在1年內接種第3劑，早前不少疫苗製造商亦曾發表類似言論。

CDC早前更新指引，完成接種疫苗人士可在室內及室外不佩戴口罩。福西表示，很多民眾都誤解CDC新指引，以為所有人士可以除口罩。福西重申，新指引是完成接種疫苗人士的「保證」（assurance），讓他們在室內外皆感到安全。福西指，CDC指引未有建議未接種疫苗人士「除罩」。

IOC強調東京奧運一定安全 料80%參與者打完疫苗 【下一頁】

根據CDC數據，至少有37%美國人已完成接種2劑疫苗。有媒體報道指，部分美國人在遵守口罩令15個月後，對不佩戴口罩感到些少不適。

責任編輯：李俊儀

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