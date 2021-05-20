【英國王室】哈里梅根結婚3周年 堂妹宣布懷孕搶風頭

▲ 英國哈里王子與夫人梅根周三（19日）慶祝結婚三周年之際，英國白金漢宮同日上午宣布英女王將再添曾孫喜訊。

英國哈里王子與夫人梅根周三（19日）慶祝結婚三周年之際，英國白金漢宮同日上午宣布英女王將再添曾孫喜訊。哈里王子堂妹比特麗斯公主宣布懷孕，預產期料為今年秋天。有網民笑言比特麗斯同日宣布懷孕，是為報復哈里梅根曾在妹妹婚禮上搶風頭。

點解比特麗斯被指想搶哈里梅根風頭？

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哈里王子（Prince Harry）與梅根（Meghan Markle）2018年舉行婚禮以來，一直都是媒體追訪焦點。梅根目前正懷孕待產，與哈里及兒子阿奇（Archie）留在加州豪宅慶祝結婚三周年。

但英國王室再添新成員的好消息，似乎蓋過哈里梅根的風頭。32歲的比特麗斯公主（Princess Beatrice）去年7月與地產商人莫齊（Edoardo Mapelli Mozzi）成婚，婚後近1年就宣布有喜。

英媒指英女王對比特麗斯懷孕的消息感到高興，而梅根的預產期料為夏天，因此比特麗斯秋天分娩後，將為英女王帶來第12個曾孫。

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英媒周三攝得比特麗斯與莫齊，下午一同在倫敦西部逛街。比特麗斯身穿一件寬鬆豹紋連身裙，並穿著平底鞋方便活動。從照片可見，比特麗斯的腹部已微微隆起，更不時露出幸福的笑容。

而比特麗斯在哈里梅根結婚周年當日公布懷孕喜訊，更引來不少網民的揣測。有網民重翻舊賬，指梅根當年在比特麗斯妹妹尤金妮（Princess Eugenie）婚禮上宣布懷孕，據報當時令尤金妮十分不滿。

有網民笑言比特麗斯是要搶返哈里梅根的風頭，為妹妹報仇。

責任編輯：鄭錦玲