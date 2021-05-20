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【百度9888】百度首季業績勝預期 瑞信首予「跑贏大市」評級

股樓投資 10:54 2021/05/20

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百度集團（09888）公布，截至3月底止首季度盈利256.5億元人民幣，按年急升逾624.7倍，按季亦急升近4倍，好過市場預期。瑞信發表研究報告指，百度首季核心盈利按年增長35%，高於市場預期2%，主要受非市場推廣收入增幅達70%帶動，大幅高於去年第四季的52%。

該行指，百度對第二季核心業務增長指引為20%至33%，也較市場預期的3%高。該行預期，公司將加強銷售隊伍投資及雲端業務的研發投入，因此第二季核心業務經調整營運利潤率料將按季跌2個百分點，全年或將跌7個百分點至25%。

【金飾股】摩通籲趁高鎖定利潤 下調呢3隻金飾股評級至「中性」【見下頁

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該行下調百度今明兩年經調整盈利預測分別8%及4%，以反映公司將加大業務投資，首予其「跑贏大市」評級，目標價339元，與現價計，潛在升幅逾8成。

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記者：郭秀慧

百度集團—SW（09888） 潛在升幅 經濟 目標價 雲端 銷售 雲端

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