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英護士辭職抗議NHS加薪少 曾照顧染疫約翰遜

環球社會熱點 11:25 2021/05/20

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新冠肺炎肆虐英國，公營醫療系統國民保健服務（NHS）負擔沉重，但政府只願意為員工加薪1%，令他們大失所望。英國首相約翰遜去年感染新冠肺炎入院，一名當時負責照顧他的護士近日決定辭職，抗議英國政府在薪酬調整事宜上，不尊重NHS及其他醫療人員。

約翰遜拖欠約6000元不還 執達吏或上首相府追數 【下一頁】

當約翰遜（Boris Johnson）去年因新冠肺炎感染入院時，麥吉（Jenny McGee）當時徹夜照顧對方。約翰遜在出院後曾公開點名稱讚麥吉，為感謝麥吉的照料，他及幕僚邀請麥吉到訪首相府，並提議她與約翰遜合照，以顯示對NHS員工的支持。

然而，約翰遜的加薪1%計劃侯麥吉倍感不滿及失望。麥吉在即將播出的紀錄片「英國暫停的一年」（The Year Britain Stopped）中，批評政府沒有尊重NHS員工，漠視他們應得的報酬，特別是護士的薪酬待遇。

【BNO移民英國】臨床實證空污嚴重 促加強減少排廢 【下一頁】

另外，麥吉亦評擊政府的防疫措施，指摘政府並未有效領導醫療員工抗疫，反而經常呈現一種猶豫不決的感覺，傳遞的資訊亦雜亂無章，使一眾前線醫療人員感到泄氣。雖然醫療人員在疫情中被稱讚為抗疫英雄，但麥吉不知道自己要再作出多少犧牲，再三考慮後，她最終決定辭職。

責任編輯：吳漢培

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