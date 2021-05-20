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【人民幣國際化】4月SWIFT排名 人民幣佔國際支付份額下降 排名跌至全球第六

股樓投資 11:16 2021/05/20

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環球同業銀行金融電訊協會（SWIFT）公布最新國際支付排名，4月美元、歐元和英鎊分別以39.77%、36.32%和6%的佔比位居前三；日圓和加元分別以3.45%和2.21%的份額排第四、第五位，而港元、澳元位列第七至八位，佔比為1.24%和1.22%。

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其中，4月人民幣國際支付份額由3月的2.49%跌至1.95%，為四個月來最低水平，國際支付排名下跌一位至全球第六水平。

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資料顯示，4月人民幣支付金額較上月減少30.49%，而同期全球支付價值總體僅下降了11.04%；若排除歐元區內的國際支付排名，4月人民幣亦下降一位至第七位，份額為1.21%，少於上月的1.72%。

另一方面，4月人民幣滙率亦不弱，自3月見底後，便反覆轉強，在岸價（CNY）由6.57一路升值至6.46水平，或許人民幣升值導致貿易商不願以人民幣支付，以降低滙率風險。

【延伸閱讀】大行報告：瑞銀料內地材料板塊強勢頭難以持續 一舉降中鋁及江銅至「沽售」評級，請按【見下頁

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記者：林衛

貿易 外滙 外滙貨幣 人民幣 人民幣國際化

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