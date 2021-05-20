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【字節跳動】又一科網巨頭創始人突然退出前綫 字節跳動張一鳴卸任CEO

股樓投資 10:37 2021/05/20

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又一多家科網巨頭的創始人宣布退下火綫，唯一不同是，今次字節跳動創始人張一鳴卸任行政總裁（CEO），但由他一手湊大的公司至今仍未上市。

【東方海外 316】東方海外再遭股東減持套現 股價低開逾一成，請按【見下頁

是次被喻為字節跳動自2012年成立以來的最大變動。張一鳴在內部備忘錄中對員工表示，他將卸任CEO，由聯合創始人梁汝波接任。他在備忘錄中又稱，經過幾個月深思熟慮後得出的結論是，如果他退出CEO職位，將對字節跳動的較長期計劃產生更大的影響。

【人民幣國際化】4月SWIFT排名 人民幣佔國際支付份額下降 排名跌至全球第六，請按【見下頁

張一鳴表示，他缺乏成為理想經理人的一些技能。自己對分析組織和市場原則、以及利用這些理論進一步減少管理工作更感興趣，而不是實際管理員工。另他將在接下來的六個月裡與繼任人合作，確保順利過渡。

字節跳動成立於2012年3月，旗下產品與服務覆蓋150個國家及地區，熱門產品包括今日頭條、抖音、TikTok及火山小視頻。

【延伸閱讀】恒指季檢：恒指周五季檢  中金點名19隻股份  具潛在染藍機會 ，請按【見下頁

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記者：林衛

企業文化 人物 抖音 字節跳動 張一鳴

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