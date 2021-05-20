【TikTok抖音母企】字節跳動張一鳴年底交帥印　「缺乏一些理想管理人員的技能」（第二版及附短片）

社交平台TikTok、抖音母企字節跳動聯合創辦人張一鳴將卸任行政總裁，由另一聯合創辦人梁汝波接任。這是字節跳動2012年成立以來，最大高層變動。張一鳴周四發內部信指出，將會在今年底卸任，解釋自己不擅社交，未來將專注於長遠策略、企業文化及社會責任。張一鳴及梁汝波將會在未來6個月並肩工作，以確保交接平穩。

張一鳴在內部信指出，在經過幾個月的審議後，他得出的結論是，如果他卸任行政總裁，將對字節跳動的長期計劃產生更大的影響。彭博今年3月報道，字節跳動在最新一輪融資，估值達2500億美元（1.95萬億港元）。

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他指出，缺乏一些成為理想管理人員的技能，自己對分析組織和市場原則，以及利用這些理論來進一步減少管理工作更感興趣，而不是實際管理員工。他補充指，「同樣地，我也不是很社交，更喜歡單身活動，例如上網，閱讀，聽音樂和考慮可能發生的事情。」

梁汝波及後同樣發信提到，接任行政總裁是巨大挑戰，壓力很大。感謝張一鳴過去在前線處理困難，現在交棒的信任。很期待及有信心以新角色繼續和員工合作，繼續突破向前。

▲ 張一鳴（左）、梁汝波（右）

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（第二版新增梁汝波回應）

編輯：吳敏芳