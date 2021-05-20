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劉鶴子據報幕後管理私募基金　投資騰訊京東交易上扮演重要角色

股市 10:06 2021/05/20

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劉鶴子據報幕後管理私募基金　投資騰訊京東交易上扮演重要角色

外電報道，中國國務院副總理劉鶴之子劉天然曾經出任私募基金Skycus Capital（天壹資本）主席，而他按當局規定辭任主席及轉讓股權後，仍繼續秘密處理交易，包括投資中國科企巨頭騰訊 （00700） 及京東 （09618）

騰訊預告今年推60款遊戲　地下城與勇者仍未有期【下一頁】

報道指出，天壹資本2016年在浙江成立，劉天然在2017年4月辭任基金主席一職，即距離劉鶴獲任命為政治局成員前6個月。翌年，劉鶴被任命為副總理，負責金融部門，劉天然亦將他持有的天壹資本股份，轉讓予基金另一高層。

不過，劉天然在辭任主席及轉讓股權後，仍然繼續處理基金的交易，而在投資騰訊及京東的有利可圖的交易上，更扮演核心角色。

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報道指出，天壹資本獲利最豐的交易都與騰訊及京東有關，包括2019年 （06618） 投資4,000萬美元（約3.12億港元）到京東健康，該批股份市值如今已達2.3億美元（約17.9億港元），獲利近15億港元；2018年亦曾投資7,000萬美元（約5.5億港元）到京東物流（上市編號：02618），京東物流上市後預計相關股份可升值至少兩倍。另外，天壹資本亦在騰訊音樂上市時獲利，包括2018年1月投資的500萬美元（約3,900萬港元），如今市值亦已漲兩倍。根據報道，天壹資本亦有投資本港上市公司沛嘉醫療 （09996）

根據港交所文件顯示，天壹資本為正在公開招股的京東健康的A輪優先股東，持有2800萬股，持股比例為0.57%。

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編輯：吳敏芳

 

港股 京東健康（06618） 騰訊控股（00700） 京東集團—SW（09618） 劉鶴 私募基金 中國國務院

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