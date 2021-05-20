嶺南LIFE網上開放日2.0

嶺南大學持續進修學院（學院）緊接二月圓滿舉行的網上開放日，將於2021年5月29日（星期六）上午9時30分至下午5時舉辦網上開放日2.0，一站式分享副學士、高級文憑、文憑及毅進文憑的最新入學及課程資訊，誠邀中學校長、老師、學生及家長參與，了解多元升學途徑和不同行業的發展前景。

開放日活動豐富，設有五場實時直播的網上專題講座，涵蓋人文學科、商學及社會科學等不同範疇和專業領域的最新發展及出路，包括哲學、心理學、風險及保險管理、運動及體適能等。講座由學院導師及業內專業人士主講，即時與參加者互動對話。

講座主題包括《身份同一問題》、《由奧運代表到大學講師》、《有危自有機，風險也可管理》、《超自然事件的心理學解釋》及《毅進：我們與夢想的距離》。深受年輕人歡迎、以幽默有趣方式推廣哲學的「好青年荼毒室」成員李康廷先生（李四）及楊俊賢先生（鹽叔）跟大家探討什麼因素令隨時間變化的「我」成為同一個「我」；前香港奧運游泳代表胡達昌先生分享由運動員轉型為大學體育講師的心路歷程；友邦保險區域經理及副財富管理總監胡淑屏小姐闡述如何透過風險、保險及財富管理，從危機中尋找機會；身兼心理治療師 （私人執業）及心理學講師的劉國輝先生以心理學角度剖析靈異事件背後的真相；學院課程主管 （基礎課程）陸寧老師介紹毅進課程，包括2021-22學年新開辦的五個選修群組（創意媒體製作、酒店營運及宴會服務、警務及懲教備考、消防及救護備考、入境及海關備考），毅進課程畢業生亦會暢談課程如何助他們追夢、為人生帶來什麼正面影響等。

開放日亦設網上課程諮詢環節，學院導師以一對一、「同學問，老師答」形式，深入解答大家對學院課程上的疑問，助同學選擇適合自己的升學路向。其他精彩活動包括畢業生分享、學生作品分享及校園導賞，並提供最新課程資訊供下載。詳情及報名請到life.ln.edu.hk/openhouse2.0。

嶺南LIFE課程現正招生 報名從速

副學士、高級文憑及文憑課程

立即網上報名，優先獲邀網上面試，有機會於放榜前獲「有條件取錄」。（課程查詢：2616 8274；life.ln.edu.hk）

毅進課程

第一階段報名：即日至7月19日下午4時前網上報名，7月20日起以電郵／短訊通知取錄結果。

第二階段報名：7月20日上午9時開始，使用學院網上報名系統，或親赴學院報名，詳情容後公布。（課程查詢：2616 8274；life.ln.edu.hk/dyj）

嶺南大學持續進修學院成立於2001年，旨在提供優質的課程，配合學生、業界及香港社會的需要，為不同程度的有志者建立完善的進修階梯。現時，學院提供一系列全日制及兼讀制課程，涵蓋副學士、高級文憑、文憑、毅進文憑、持續進修課程、深造文憑課程及企業培訓，協助終身學習及工作晉升。

（資料由客戶提供）