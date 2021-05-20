【港股市況】恒生指數低開180點　騰訊績前升0.6%、創興復牌飈45%（不斷更新）

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道指隔晚跌164點，港股假後承接低開近200點。恒生指數開報28413點，跌180點。恒生科技指數跌近0.1%，報7810點。騰訊 （00700） 績前升0.6%；創興銀行 （01111） 復牌升45%；東方海外 （00316） 跌逾14%；新華保險 （01336） 跌逾3%。
焦點新聞︰
即市走勢︰
【09：26】Bitcoin比特幣昨曾跌至30000美元，最新報36777美元，24小時跌11.7%，火幣科技 （01611） 跌近7%；歐科雲鏈 （01499） 跌逾12%；雄岸科技 （01647） 跌逾6%；美圖 （01357） 跌7%。
【09：20】恒生指數開報28413點，跌180點。恒生科技指數跌近0.1%，報7810點。騰訊 （00700） 績前升0.6%；創興銀行 （01111） 復牌升45%；東方海外 （00316） 跌逾14%；新華保險 （01336） 跌逾3%。
【私有化】越秀集團擬以溢價約51%私有化創興銀行 涉資約51億元
【配股潮】東方海外國際遭股東減持折讓15% 套現14.8億元
【配股潮】新華保險遭大股東瑞士再保折讓近6%減持 套現最多22.6億元
【09：13】期指開報28286點，跌168點或0.6%。
【09：10】京東物流2618招股火熱、孖展逾1700億 超購213倍、國際配售今截飛（附短片）
【08：55】恒指黑期升124點，報28432點；道指期貨跌27點，報33803點。
【08：50】卓悅發澄清公告︰本地零售及電商業務將雙線發展
【08：15】中通快遞首季淨利按年升43.8%
【07：45】萬國數據首季淨虧損擴大至2.8億元人民幣
【07：45】港股ADR收報28501點，跌91點或0.3%。滙豐 （00005） ADR折合報48.94元，跌0.26元或0.5%；騰訊 （00700） 將於今日收市後公布業績，ADR折合報611.43元，升3.93元或0.7%。
更多ADR及中概股收市︰
【07：30】虛擬貨幣泡沫爆破，比特幣昨一度重挫三成，美股波動加劇，道指一度瀉近590點，收市報33896點，跌164點或0.5% ； 標指挫0.3%，收市報4115點 ； 納指最多跌231點，尾市一度轉升，收市跌3點，報13299點。
【開市9點半】比特幣僅跌1成 港股望穩 京東年度活躍用戶破5億 騰訊收市後公布季績
港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】
責任編輯︰梁浩碩