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專題:退休理財

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【恒指夜期】北水吸資54億買小米騰訊　騰訊首季業績遜預期　恒指夜期跌45點（不斷更新）

股市 19:10 2021/05/20

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港股市況不斷更新

北水今日吸資53.8億元，港股走勢波動，全日跌143點，科技股逆市造好，網易 （09999） 及京東 （09618） 績後分別升逾8%及3%。騰訊收市後公布首季經調整盈利增長22%至331億元，遜於市場預期，騰訊今日僅升0.3%。恒指夜期早段跌。

道指隔晚跌164點，港股假後承接低開近200點。恒生指數開報28413點，跌180點，早段曾跌300點，其後跌幅略為收窄，恒生指數收報28450點，跌143點，成交1688億元。恒生科技指數升1.3%，報7915點。騰訊 （00700） 績前升近0.3%；美團 （03690） 升5%，一度重上配售價；小米 （01810） 升近3%；網易 （09999） 績後升逾8%。

北水資金流向：

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美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點股：多圖講解重點消息

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焦點新聞︰

【騰訊業績】騰訊今日公佈季績 一文看清券商預測

【新股IPO】京東物流2618周五截止招股　認購前五大不可不知

【恒指季檢】恒指周五季檢料先增至60隻　邊隻有機會成藍籌股？（附短片）

劉鶴子據報幕後管理私募基金　投資騰訊京東交易上扮演重要角色

即市走勢︰

【17：19】恒指夜期跌52點，報28230點，低水220點。

【17：09】【騰訊業績】騰訊首季經調整盈利增長22%至331億元 遜預期

【騰訊業績】騰訊仿傚阿里巴巴　2021年部分利潤轉為投資新機會

【16：10】恒生指數收報28450點，跌143點，成交1688億元。恒生科技指數升1.3%，報7915點。騰訊 （00700） 績前升近0.3%；美團 （03690） 升5%，一度重上配售價；小米 （01810） 升近3%；網易 （09999） 績後升逾8%。

【16：00】恒生指數U盤前跌159點，報28434點。

【15：29】港股尾市跌約170點，報28422點；科指升1.2%，報7910點。

【15：11】小米Redmi Note10將於5月26日下午2時發布

【15：00】內地股市全日個別發展，上證跌0.1%；深證升0.4%；創業板指升0.9%。

【14：49】【小米股價】小米升3%再戰27元阻力區　2000個沽盤27.5元排隊沽貨　

【14：20】網易 （09999） 績後造好，午後升幅再擴大至8%，高見179元。

【14：12】中煙香港 （06055） 、思摩爾 （06969） 分別升逾4%；中國波頓 （03318） 升一成。

【14：09】大市午後跌幅收窄至約130點，報28455點；科指升1.4%，報7927點。

【14：06】京東 （09618） 午後升逾5%，高見285元。

【13：12】滙豐 （00005） 跌1.5%，低見48.25元；友邦 （01299） 跌逾2%，低見101.1元。

【13：02】港股午後初段跌約215點，報28378點；科指升0.9%，報7887點。

石SIR今日推介希慎

【12：00】恒生指數半日跌211點，報28382點，成交993億元。恒生科技指數升0.9%，報7889點。騰訊 （00700） 績前靠穩，股價逆市升近0.1%；美團 （03690） 升逾5%重上配售價；創興銀行 （01111） 升逾48%破頂。

【11：47】比亞迪 （01211） 愈升愈有，最新升8%，高見163.6元。

【11：41】京東 （09618） 績後升逾4%，高見284元。

【11：39】港股中午收市前跌約200點，報28392點；科指升1%，報7899點。

【11：30】內地股市半日個別發展，上證跌0.3%；深證升0.2%；創業板指升0.7%。

【11：10】騰訊 （00700） 最新回軟跌0.4%，美團 （03690） 高見274元一度重上配售價。

【11：07】美團 （03690） 升逾5%，高見273.6元，試上273.8元配售價。

【11：05】金股向下，紫金 （02899） 跌7%；招金 （01818） 跌逾4%；山東黃金 （01787） 跌逾3%；中國黃金 （02099） 跌逾2%。

【11：01】港股跌幅再擴大至近300點，恒指跌287點，報28305點。

【10：56】汽車股逆市造好，長汽 （02333） 升逾7%；比亞迪 （01211） 升近7%；吉利 （00175） 升半成；廣汽 （02238） 升2%。據中國汽車工業協會統計分析，今年1至4月，新能源汽車產銷雙雙超過70萬輛，分別達到75萬輛和73.2萬輛，按年增長2.6倍和2.5倍。

【10：44】中集車輛 （01839） 升逾3%，高見6.43元。中集車輛公布，中國證監會已於19日作出批覆，同意中集車輛A股發行的註冊申請。

【10：34】比亞迪 （01211） 升逾7%，高見162.7元。

【10：32】金斯瑞生物科技 （01548） 再升半成，破頂高見27.3元。

【10：31】美團 （03690） 升幅擴大至逾4%，高見271.4元。

【10：16】大市最新跌逾200點，恒指跌219點報28373點；科指升0.4%，報7851點。騰訊 （00700） 績前靠穩升0.3%。

【10：13】偉易達 （00303） 升幅最新擴大至一成，破頂高見76.2元。

【10：09】中遠海控 （01919） 跌9%，低見15.94元。

【10：07】油價隔晚跌3%，三桶油下跌，中石油 （00857） 跌6%；中海油 （00883） 跌近3%；中石化 （00386） 跌逾3%。

【10：04】開拓藥業 （09939） 逆市升一成，高見81.9元。開拓藥業公布，美國食品和藥物管理局已同意普克魯胺用於治療住院新冠患者的III期臨床試驗。

【異動股】開拓藥業股價颷逾一成　普克魯胺美三期臨床試驗獲批

【09：58】大市跌幅一度收窄至不足100點，恒指最新跌110點，報28483點；科指升幅擴大至1.1%，報7902點。

【09：49】萬國數據首季淨虧損擴大至2.8億元人民幣，股價績後跌逾3%，低見73元。

【09：48】網易 （09999） 績後升半成，高見173.4元。

【網易業績】網易首季經調整純利增2成勝預期 《哈利波特：魔法覺醒》料下半年推出

【09：46】ATMXJ普遍逆市向上，除阿里巴巴 （09988） 跌0.4%外，騰訊 （00700） 績前升0.8%；美團 （03690） 升逾3%；小米 （01810） 升逾1%；京東 （09618） 績後升逾3%。

【09：45】港股開市後曾跌300點，低見28293點，最新跌幅收窄至約150點，報28444點；科指轉升0.8%，報7877點。

【09：43】偉易達 （00303） 績後升半成，破頂高見74.5元。偉易達全年公司股東應佔溢利增加21.1%，至2.3億美元，至歷史新高。

【業績】偉易達全年多賺21%至2.3億美元歷史新高　派末期息74美仙增一倍、管理層預期新財年毛利受壓（第二版）

【09：40】內地多地開打一針疫苗，康希諾生物 （06185） 逆市升逾4%。

【新冠疫苗】內地多地開打一針疫苗　康希諾生物A股升一成

【09：38】比亞迪 （01211） 股價逆市升半成，高見160元。比亞迪董事長王傳福宣布，比亞迪乘用車將進軍歐洲，首站選址挪威，計劃今年出口1500輛新能源車，預計第三季實現交付。

【比亞迪1211】何猷君不止愛320萬跑車、購入比亞迪第100萬輛新能源車　比亞迪宣布進軍挪威（附圖片）

【09：34】彌明百貨 （08473） 公布已決定不再繼續申請轉往主板上市，股價跌近三成，低見0.255元。

【09：33】山東墨龍 （00568） 續炒上，逆市升逾17%，破頂高見8.9元。

【09：32】中通快遞 （02057） 績後升逾4%，高見255元。，中通快遞首季淨利潤按年增長43.8%至5.3億元人民幣。

【09：30】京東 （09618） 績後造好，逆市升2%，高見277元。

【京東業績】京東首季經調整純利增長33% 年度活躍用戶突破5億 美股曾跌逾4%

【09：26】Bitcoin比特幣昨曾跌至30000美元，最新報36777美元，24小時跌11.7%，火幣科技 （01611） 跌近7%；歐科雲鏈 （01499） 跌逾12%；雄岸科技 （01647） 跌逾6%；美圖 （01357） 跌7%。

【Bitcoin】馬斯克、女股神、孫宇晨齊撐　比特幣瀉30%後反彈曾重上40000美元

【Bitcoin幣災】比特幣曾瀉30%　跌幅收窄至1成　內地全面封殺比特幣等虛擬貨幣應用

【09：20】恒生指數開報28413點，跌180點。恒生科技指數跌近0.1%，報7810點。騰訊 （00700） 績前升0.6%；創興銀行 （01111） 復牌升45%；東方海外 （00316） 跌逾14%；新華保險 （01336） 跌逾3%。

【私有化】越秀集團擬以溢價約51%私有化創興銀行　涉資約51億元

【配股潮】東方海外國際遭股東減持折讓15%　套現14.8億元

【配股潮】新華保險遭大股東瑞士再保折讓近6%減持　套現最多22.6億元

【09：13】期指開報28286點，跌168點或0.6%。

【09：10】京東物流2618招股火熱、孖展逾1700億　超購213倍、國際配售今截飛（附短片）

【08：55】恒指黑期升124點，報28432點；道指期貨跌27點，報33803點。

【08：50】卓悅發澄清公告︰本地零售及電商業務將雙線發展

【08：15】中通快遞首季淨利按年升43.8%

【07：45】萬國數據首季淨虧損擴大至2.8億元人民幣

【07：45】港股ADR收報28501點，跌91點或0.3%。滙豐 （00005） ADR折合報48.94元，跌0.26元或0.5%；騰訊 （00700） 將於今日收市後公布業績，ADR折合報611.43元，升3.93元或0.7%。

更多ADR及中概股收市︰

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【07：30】虛擬貨幣泡沫爆破，比特幣昨一度重挫三成，美股波動加劇，道指一度瀉近590點，收市報33896點，跌164點或0.5% ； 標指挫0.3%，收市報4115點 ； 納指最多跌231點，尾市一度轉升，收市跌3點，報13299點。

【開市9點半】比特幣僅跌1成　港股望穩　京東年度活躍用戶破5億　騰訊收市後公布季績

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

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