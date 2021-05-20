【棄港業務？】卓悅澄清︰本地零售及電商業務將雙線發展

▲ 卓悅發澄清公告︰本地零售及電商業務將雙線發展

卓悅 （00653） 發澄清公告。卓悅指，近日有媒體報導稱集團將資源全集中於發展中國電商業務而放棄香港市場，澄清集團的本地零售及電商業務將雙線發展。集團積極打造本地新零售店，除化粧品外，集團全面引入更多生活百貨、健康產品及小家電等，以豐富集團的多元產品組合，為客戶帶來「Beauty，Health，BeautifulLife」的美好體驗。而電商業務更拓展至中國內地、東南亞以及歐美等市場。

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卓悅指，集團於2020年8月開設新零售體驗店「BonjourLifeO2O」，利用大數據等新技術，實現線上線下商業融合。新零售店革新了傳統的營銷模式，集團利用社交渠道進行銷售，提高銷售便利性和營運效率。

與此同時，集團於2021年構建「香港貓HKMALL」購物平台，來助力香港品牌及企業推廣業務至中國內地、東南亞以致歐美及全球多個國家，「香港貓HKMALL」的產品銷往34個國家，共44個渠道平台，觸達超過30億人口，為香港經濟及集團業務發展增添新動力。

有本地媒體報道指，卓悅去年陳健文接手後落重本搞電商，谷直播帶貨，惟拖欠本港供應商的應付賬，報道指有批發商稱已被卓悅拖欠貨款超過一年。

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責任編輯︰梁浩碩