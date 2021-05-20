  • 30°C
香港時間 : 2021520日 (四) 08:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Bitcoin】馬斯克、女股神、孫宇晨齊撐　比特幣瀉30%後反彈曾重上40000美元

股市 08:08 2021/05/20

分享：

【Bitcoin】馬斯克、女股神、孫宇晨齊撐　比特幣瀉30%後反彈曾重上40000美元

比特幣昨日曾出現小幣災，比特幣跌穿40000美元後，昨晚一度急跌至30000美元前支持水平，24小時跌三成。不過，方舟投資（Ark Invest）Cathie Wood、特斯拉Tesla馬斯克，以至孫宇晨等人均力撐比特幣。比特幣其後跌幅收窄，一度重上40000美元水平。

比特幣曾瀉30%　跌幅收窄至1成　內地全面封殺比特幣等虛擬貨幣應用，詳情請看【下一頁】

本港時間早上8時，根據coindesk數據，比特幣最新報38371美元，跌10.4%，以太幣報2592美元，跌23%；狗狗幣報0.352041美元，跌26.4%。

比特幣「恐慌與貪婪指數」（Fear and Greed Index）最新由23跌至11，市場情緒現時極度恐懼。

科技股女股神、獲本港網民稱為「契媽」的Cathie Wood表示，仍預期比特幣能升至50萬美元。她指，由於因憂慮通脹，股市中高波動性板塊遭拋售，比特幣也在下跌，表示當市場非常情緒化時，永遠不知低點有多低，認為現在正處於一個「潰敗」階段。無論資產是什麼，都是一個購買的絕佳時機。

特斯拉Tesla（美︰TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）於Twitter發文，表示Tesla有Diamond Hand（鑽石手）。鑽石手代表堅定持倉，意味誓不減持。

另外，加密貨幣Tron創辦人孫宇晨以真金白銀支持。孫宇晨表示「buy the dip」（逢低買入），斥1.53億美元大舉買入比特幣，於平均價格36868美元買入4145枚比特幣。另外，他又以近1.4億美元買入5.4萬枚以太幣，平均價格2509美元。

【Bitcoin】比特幣一度跌穿40000、以太幣失3000美元　「極度恐懼」下或試哪一水平？

【Bitcoin】比特幣跌穿40000美元回落至Tesla披露買入前水平　Tesla帳面盈利大縮水

【巴菲特午餐】孫宇晨出4000萬與股神巴菲特進餐　巴菲特出4000元

責任編輯︰梁浩碩

虛擬貨幣 馬斯克 Tesla 比特幣

上一篇文章

卓悅發澄清公告︰本地零售及電商業務將雙線發展

下一篇文章

【業績】中通快遞首季淨利按年升43.8%　美股盤後升逾近4%　
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【Bitcoin】馬斯克「單字」回應Tesla賣比特幣分析　累比特幣累插兩成、馬斯克即澄清
【Bitcoin】馬斯克「單字」回應Tesla賣比特幣分析　累比特幣累插兩成、馬斯克即澄清
【iBond 2021】券商搶iBond客鬥推優惠 送紅酒戲票及藍籌股
【iBond 2021】券商搶iBond客鬥推優惠 送紅酒戲票及藍籌股
【美股市況】道指收市僅跌164點　納指跌3點　比特幣一度重越4萬美元（不斷更新）
【美股市況】道指收市僅跌164點　納指跌3點　比特幣一度重越4萬美元（不斷更新）
【新股IPO】京東物流2618招股火熱、孖展逾1700億　超購213倍（附短片）
【新股IPO】京東物流2618招股火熱、孖展逾1700億　超購213倍（附短片）
【勞工假】政府明年先增佛誕為法定假日　每兩年加1日假與銀行假看齊
【勞工假】政府明年先增佛誕為法定假日　每兩年加1日假與銀行假看齊
【新股IPO】京東物流2618今起招股　一手入場費4380元（附短片）
【新股IPO】京東物流2618今起招股　一手入場費4380元（附短片）